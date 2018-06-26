Горячая вода возвращается в дома жителей Владивостока. Фото: https://pixabay.com

Участки, не прошедшие гидравлические испытания, подлежат ремонту, в связи с чем отключение ГВС будет продлено (СПИСОК)

26 июня, PrimaMedia. Горячая вода постепенно возвращается в дома жителей Владивостока после ремонтных работ по итогам гидравлических испытаний и плановых перекладок магистральных теплотрасс. Участки, не прошедшие гидравлические испытания, подлежат ремонту, в связи с чем отключение ГВС будет продлено у некоторых жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Энергетики филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" уведомляют горожан о подключении к ГВС следующих домов, на участках которых завершились ремонтные работы:

100-летия Владивостока: 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48;

Вострецова: 4;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 3а, 5, 11, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова: 15, 17, 19, 21, 23;

Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10;

Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а;

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6;

Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16.

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 121, 13, 15, 15а, 19;

Днепровская: 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 51, 7;

Ильичева: 4, 8, 10, 12;

Камская: 5, 5а;

Камский: 6, 62;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Печорская: 10;

Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 2510, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

100-летия Владивостока: 76, 78, 80, 82, 84, 84А;

Бородинская: 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;

Русская: 50, 52, 54, 54а, 54а, 56, 57Г, 57Ж, 57К, 57Л, 57М, 57Н, 57Р, 57Т, 57Ф, 58, 58а, 60, 60а, 61, 62, 64, 66;

ул. Русская: 85, 87, 97, 98, 99.

Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;

Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Гамарника: 19, 19у, 23, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 5, 5а, 7, 9;

Героев Варяга: 2, 22, 2в, 4, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а, 11;

Днепровская: 19;

Днепропетровская: 15, 18;

Иртышская: 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 322, 323, 324, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 401, 402, 42, 48, 50;

Карбышева: 61, 62, 63, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 501, 502, 52, 54;

Мичуринская: 23а;

Постышева: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;

Светланская: 7;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Ульяновская: 4, 6, 8, 101, 102, 103, 121, 122, 123;

Фирсова: 8б;

Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Борисенко: 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 13;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;

Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 61, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;

Борисенко: 50, 52, 58, 104а, 108, 108а, 110;

Монтажная: 1, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 13;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;

Сахалинская: 32а, 32б;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 12, 18б.

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 121, 13, 15, 15а, 19;

Днепровская: 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 51, 7;

Ильичева: 4, 8, 10, 12;

Камская: 5, 5а;

Камский: 6, 62;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Печорская: 10;

Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 2510, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Энергетики филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) напоминают горожанам о том, что несмотря на то, что магистральные сети отремонтированы и готовы к подаче воды, существуют еще внутриквартальные (разводящие) сети, находящиеся на балансе других организаций, включая МУПВ "ВПЭС", специалисты которых могут проводить работы на своих участках.

В случае отсутствия ГВС по указанному выше адресу, горожанам следует обратиться в МУПВ "ВПЭС", либо в свою управляющую компанию.

Участки, не прошедшие гидравлические испытания, подлежат ремонту, в связи с чем отключение ГВС будет продлено у некоторых жителей Владивостока.

Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" приносит извинения своим потребителям в случае отключения от горячего водоснабжения.