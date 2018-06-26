Владивостокский «Луч-Энергия» официально сменит название перед стартом нового сезона ФНЛ

ФК "Луч-Энергия". Фото: ИА PrimaMedia

За компанию с приморцами обновят «вывеску» еще два клуба

26 июня, PrimaMedia. Приморский футбольный клуб "Луч-Энергия" будет играть под новым названием в грядущем сезоне ФНЛ. Теперь ФК будет именоваться просто "Луч", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.

Напомним, предложение о возвращении исторического названия клуба высказал врио главы Приморья Андрей Тарасенко в марте этого года.

И, как выяснилось, переименование будет, и ждет оно не только владивостокских футболистов. В ближайшее время несколько клубов ФНЛ должны сменить свои названия. В частности, "Луч-Энергия" отбросит приставку "Энергия", а "Ротор-Волгоград" будет именоваться "Ротором". Таким образом, клубы возвращают свои исторические названия, которые они носили долгие годы. Футбольный клуб "Олимпиец" будет переименован в "Нижний Новгород".

1-й тур нового первенства ФНЛ стартует 17 июля. Владивостокцам в первой игре сезона будут противостоять подмосковные "Химки".