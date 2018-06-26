«Солид Банк» предлагает приморцам летние кредиты

Клиентам доступен широкий спектр кредитных программ по ставкам от 8,99% годовых

26 июня, PrimaMedia. "Солид банк" предлагает населению широкий спектр кредитных программ по ставкам от 8,99% годовых. Каждый клиент найдет предложение, максимально удовлетворяющее его запросам и возможностям. Среди разнообразной линейки кредитов в последнее время наиболее популярными стали три программы, отличающиеся простотой оформления и привлекательными условиями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Рефинансирование кредитов других банков не теряет своей актуальности уже несколько месяцев, т.к. ставка по нему продолжает быть низкой и фиксированной. Перекредитовать займы других банков в АО "Солид Банк" можно под 10,99% годовых, максимальная сумма рефинансирования – 3 млн рублей, максимальный срок – 5 лет.

Кредит "Бюджетный" с фиксированной ставкой 12% годовых, запускался как продукт исключительно для работников бюджетной сферы и государственного сектора, но теперь на этих условиях могут сотрудники более 1,2 тысячи предприятий и организаций по всей стране. Во Владивостоке и Приморском крае это такие флагманы своих направлений бизнеса, как ООО "Приморский кондитер", ООО "Дальприбор", ООО "Хлебный дом", АО "Дальзавод", ООО "Мастер Джим", ООО "Элифант 08", ООО "Акфес Сейо", ООО "Владкристал", АО "ВБЩЗ", ООО "Торговый дом детских товаров" ("Бубль Гум"), АО "НК-Приморнефтепродукт", ПАО "Доброфлот" и многие другие.

Бюджетники и сотрудники компаний, входящих с список компаний-партнеров банка, имеют возможность оформить кредит под 12%, сроком до 5 лет при максимальной сумме до 1,5 млн рублей.

Автокредит наиболее более актуален именно сейчас – большинство автолюбителей планируют приобретение авто на лето. Оформить автокредит в "Солид Банке" можно по ставке от 8,99% годовых, на сумму до 5 млн рублей, сроком до 5 лет. Оформление КАСКО – не обязательно. Возможно оформление автокредита без подтверждения дохода.

За подробной консультацией и помощью в оформлении кредита можно обратиться к персональным менеджерам по кредитованию:

тел.: 8 (904) 623-65-06, A.Mandron@solidbank.ru (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67, T.Rakhimova@solidbank.ru (Татьяна)

Возможно консультирование по Whatsapp.

Оформить онлайн заявку и узнать подробные условия можно на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/.

www.solidbank.ru

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