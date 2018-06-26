Марафонцы снова переплывут Амурский залив – в ластах и без ласт

Заплыв с полуострова Песчаный. Фото: ИА PrimaMedia

Максимальный лимит времени на преодоление 12-километровой дистанции организаторы определили в 7 часов

26 июня, PrimaMedia. Шестой марафонский заплыв через Амурский залив проведут в ближайшую субботу, 30 июня, федерация подводного спорта Приморского края совместно с Тихоокеанским флотом и ЦСКА. В этом году он посвящен 80-летию Приморского края. Пловцы могут сами выбрать уровень экипировки – в ластах, без них, но в гидрокостюме или вовсе в одних плавках, сообщает ИА PrimaMedia.

Заплыв будет проходить на скорость, призеров среди мужчин и женщин определят в четырех группах и шести возрастных категориях. Как рассказал президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, чаще всего спортсмены плывут в ластах. Вряд ли будет многочисленной и группа, отказавшаяся от гидрокостюмов – по словам Дмитрия Анашкина, выдержать 3 часа в воде с температурой 17 градусов способны лишь закаленные пловцы. Однако организатор не исключает, что отважные участники найдутся – выбор экипировки является ответственностью каждого из них. На всем протяжении заплыва спортсменов будут страховать катера сопровождения, в случае сигнала бедствия пловцов тут же поднимут на борт. Выловят и тех, кто не уложится в лимит – 7 часов. Как правило, все преодолевают дистанцию за 3 с лишним часа.

Кроме 12-километровой дистанции предусмотрена еще дна, длиной в километр. Принять участие в заплыве смогут и люди с ограниченными возможностями – для них придуман мужской и женский "паралимпийский" зачёт.

Всех участников наградят кубками и дипломами, а победитель заплыва на 12 км "В ластах" получит переходящий Пояс Чемпиона. Все участники, впервые вошедшие в зачет на 12 км за всю историю проведения мероприятия, получат наградные значки "Покоритель Амурского залива".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.