Работодатели Приморья поддержали профсоюзы

Заседание Приморской краевой трехсторонней комиссии. Фото: пресс-служба ФППК

Предложенный правительством вариант пенсионной реформы обсудили на Приморской краевой трехсторонней комиссии

26 июня, PrimaMedia. Законопроект о повышении пенсионного возраста обсудили профсоюзы, работодатели и власть на Приморской краевой трехсторонней комиссии. Этот вопрос был внесен в повестку заседания в экстренном порядке по предложению профсоюзной стороны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

По мнению ФНПР, главный резерв для пополнения пенсионного фонда – это повышение зарплат и вывод бизнеса из тени, а не увеличение пенсионного возраста. К тому же предлагаемая реформа не поддерживается населением страны и может привести к острой социальной напряженности в обществе.

"Нам нужна поддержка бизнеса, потому что и работники, и руководители предприятия находятся в одной лодке", — обратился председатель ФППК Владимир Исаков к представителям стороны работодателей.

Председатель профсоюза жизнеобеспечения Приморья Светлана Кожухарь также призвала бизнес не молчать.

"Ваше молчаливое согласие с вариантом пенсионной реформы завтра ударит по вам самим, — сказала она. — Приморье и Дальний Восток в целом уже сегодня испытывает дефицит рабочих кадров, особенно в северных районах края, где условия труда тяжелые, а зарплаты меньше, чем на комфортном юге. С повышением пенсионного возраста на Дальнем Востоке работать будет некому", — сказала она.

Бизнес профсоюзы поддержал.

"Сегодня много ссылаются на практику западных стран, мол, там уходят на пенсию и в 70 лет, и в 75. Но забывают привести другое сравнение: у нас минимальный прожиточный минимум 200 долларов, а у них — 600-700. Кроме того, средняя заработная плата россиян не позволяет 90% населения иметь какие либо накопления, а тенденция последних 3 лет и вовсе показывает, что мы нищаем. И почему, наконец, не индексируется пенсия работающим пенсионерам? Благодаря тому, что эти люди до сих пор работают, отчисления с их зарплат продолжают пополнять пенсионный фонд. Реформы нужны. Но в первую очередь надо разобраться с неформальной занятостью и ввести справедливую систему прогрессивного налогообложения, а не пенсионный возраст повышать, — высказался советник по экономическим вопросам президента Конгресса промышленников и предпринимателей "Приморье" (РСПП) Юрий Рыбалкин.

Координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от работодателей Александр Калинкин выступил с предложением сохранить прежнюю планку выхода на заслуженный для приморцев, чтобы удержать работающее население края и привлечь свежую рабочую силу.

Исполнительный директор Приморского краевого отделения "Опора России" Андрей Караваев предложил распространить эту льготу на жителей всего Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Председатель Приморской организации Росхимпрофсоюза Максим Саенко еще раз призвал социальных партнеров дать взвешенную оценку законопроекту.

"Если более трети законодательных и исполнительных органов власти субъектов России выскажутся против, по решению Государственной думы будет создана согласительная комиссия и проект отправят на доработку", — напомнил он.

29 июня профсоюзы Приморья выходят на общекраевую акцию протеста. Пикеты пройдут во Владивостоке и еще трех десятках муниципальных образованиях края.

Кроме того, сегодня в Москве пройдет внеочередное заседание исполкома ФНПР, на котором профсоюзы определятся с тактикой дальнейших действий в борьбе за отмену решения о повышении пенсионного возраста.