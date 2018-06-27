Выборы. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Типография «Литера В» предлагает услуги по печати агитматериалов на выборы 9 сентября

Расценки для публикации предвыборных материалов

27 июня, PrimaMedia. ООО "Литера В" объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на:

— Досрочные выборы губернатора Приморского края;

— Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края по одномандатным избирательным округам №4 и №6;

— Выборы депутатов Думы Кавалеровского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Красноармейского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Лесозаводского городского округа;

— Выборы депутатов Думы Надеждинского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Ольгинского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Партизанского городского округа;

— Выборы депутатов Думы Партизанского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Пограничного муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Тернейского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Хасанского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Хорольского муниципального района;

— Выборы депутатов Думы Яковлевского муниципального района;

— Дополнительные выборы депутата Думы городского округа Большой Камень по многомандатному избирательному округу №3;

— Повторные выборы депутата Думы городского округа Большой Камень по многомандатному избирательному округу №1;

— Дополнительные выборы депутатов Думы Кировского муниципального района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 17;

— Повторные выборы депутата Думы Лазовского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5;

— Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа ЗАТО город Фокино по одномандатному избирательному округу №2;

— Дополнительные выборы депутата Думы Дальнереченского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5;

— Дополнительные выборы депутатов Думы Чугуевского муниципального района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2;

— Выборы главы Руновского сельского поселения Кировского муниципального района;

— Выборы главы Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района;

— Выборы главы Вострецовского сельского поселения Красноармейского муниципального района;

— Выборы главы Таежненского сельского поселения Красноармейского муниципального района;

— Выборы главы Преображенского городского поселения Лазовского муниципального района;

— Дополнительные выборы депутата муниципального комитета Покровского сельского поселения первого созыва по одномандатному избирательному округу № 6;

— Выборы главы Милоградовского сельского поселения;

— Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Молдавановского сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 1;

— Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Тимофеевского сельского поселения третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1;

— Дополнительные выборы депутатов Муниципального комитета Пограничного городского поселения по одномандатным избирательным округам № 8 и №13;

— Дополнительные выборы депутата муниципального комитета Лучегорского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 7 и № 15;

— Выборы главы Пожарского сельского поселения;

— Досрочные выборы Главы Губеровского сельского поселения;

— Выборы главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района;

— Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Зарубинского городского поселения по пятимандатному избирательному округу № 1;

— Выборы главы Сибирцевского городского поселения;

— Выборы главы Александровского сельского поселения Спасского муниципального района;

— Выборы главы Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района;

— Выборы главы Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района;

— Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района третьего созыва по избирательным округам № 1, № 2;

— Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района третьего созыва по единому избирательному округу;

— Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Самаргинского сельского поселения Тернейского муниципального района по семимандатному избирательному округу № 1;

— Дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Амгунского сельского поселения,

назначенных на 9 сентября 2018 года по следующим расценкам:

Расценки

Расценки. Фото: предоставлено типографией "Литера В"

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