Пляж бухты Аякс. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Семь раз проверь: еще ряд пляжей в Приморье признали безопасными для отдыхающих

Теперь проверенные места для отдыха есть у жителей Уссурийска и Находки
Спасатели одобрили в Приморье 15 пляжей

Семь пляжей в Приморье признали безопасными для отдыхающих в дополнение к уже проверенным пятнадцати. Список пополнился местами отдыха в Партизанском районе, Находке и Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Для владивостокцев теперь стало доступно, кроме уже одобренных, место массового отдыха "Новый Аякс" (остров Русский, бухта Аякс).

Жители Партизанского района могут безопасно отдыхать на пляже "Солнечный остров" (, село Екатериновка, бухта Лашкевича) и пляже базы отдыха "Лукоморье" (село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова).

В Уссурийском городском округе подготовлено два пляжа с открытыми искусственными водоемами – база отдыха "Берег детства" на Солдатском озере.

В Находкинском городском округе допущены к работе два пляжа: пляж на базе "Золотой берег" (Врангель, Бухта Шепалова) и пляж ООО "Бухта Отрада" (Находка, бухта Отрада).

Всего, по данным краевого департамента туризма, в этом году в Приморье должно быть допущено 78 пляжных территорий.

Напомним, ранее на территории Владивостока в число одобренных пляжей вошли: пляж ООО "Лотс" (б. Лазурная, Уссурийский залив), пляж МУП "Парк культуры и отдыха им. Лазо" (ст. Санаторная, Амурский залив), пляж "Ривьера Лагуна" (ст. Санаторная, Амурский залив), место массового отдыха "Чайка" (ж/д станция Чайка, Амурский залив), место массового отдыха ООО "Прибой" (пролив Босфор-Восточный м. Токаревская кошка), место массового отдыха "Пляж Солнечный" (ж/д станция Садгород, Амурский залив), место массового отдыха "Юбилейный" (Спортивная гавань Амурский залив).

В Артеме: пляж ДОЛ (Спортивно-оздоровительная база отдыха) "Морской берег" (Уссурийский залив, бухта Муравьиная), пляж ООО "Торгово-строительной кампании ОВС" (бухта Муравьиная, "Малая Тавайза"), пляж ДЗОЛ "Юность" (бухта Муравьиная).

В Шкотовском районе одобрение получили пляжи б/о "Штыковские пруды", в ГО Спасск-Дальний пляж в с. Калиновка, ДОЛ "Родник Здоровья", а в Спасском районе МБУ ДО ДОЛ "Горный" (Спасский р-н, с. Евсеевка).а теперь доступны и для жителей Уссурийска и Находки

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