Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Георгий Карлов: Регионы ДФО нуждаются в обнулении ставки НДС на авиаперелёты

В Госдуме РФ прокомментировали внесённый Правительством России законопроект, обнуляющий ставку НДС для воздушных перевозок в регионы ДВ

27 июня, PrimaMedia. Обнуление ставки НДС на авиапервозки в регионы Дальнего Востока должно вызывать снижение стоимости авиабилетов. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, обнуляющий ставку НДС для воздушных перевозок в регионы Дальнего Востока. Разработан проект Минфином РФ, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Правительство наконец-то подготовило законопроект об обнулении ставки НДС для воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Мы этого ждали давно, и, безусловно, Государственная Дума поддержит этот законопроект. Для таких регионов ДФО, как Сахалинская область, Магаданская область, Камчатка, Чукотка — этот законопроект просто необходим, так как другого вида транспорта для связи с "большой землёй", кроме как авиационного, у людей там нет в принципе. А обнуление ставки НДС должно повлечь снижение стоимости авиабилетов для внутренних дальневосточных перевозок, — сказал Георгий Карлов.

Депутат напомнил, что сейчас ставка НДС на авиаперевозки составляет по всей стране 10%, освобождены от неё только Калининградская область и Крым. Предполагается, что обнуление НДС для авиапервозок на Дальнем Востоке повысит рентабельность перелётов, снизит стоимость перевозок и нарастит пассажиропоток.

О необходимости снижения стоимости авиаперевозок на Дальнем Востоке заявил Владимир Путин в ходе последней "Прямой линии с президентом".

— Такое решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера Правительством принято, а именно — решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это первый, очень важный, существенный шаг снижения стоимости билета, но посмотрим, как будет работать эта практика, — сказал Владимир Путин.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

На авиабилеты Дальнему Востока добавят 700 млн рублей

25 июня, 12:40

Корейский лоукостер Eastar Jet начал летать во Владивосток

14 июня, 17:00

Сенатор Ростислав Гольдштейн: Авиадебоширы должны нести реальное наказание

01 июня, 23:50

«Саратовские авиалинии» больше не будут летать во Владивосток

01 июня, 19:35

Сберкнижки, ОСАГО, дорожная разметка: что изменилось в России с 1 июня 2018 года

01 июня, 14:25

Картина дня

Сенатор по ЧС: Главный спасатель России может представить Приморье в Совфеде

26 июня, 18:30

Компании, отвечающие за питание в детсадах Владивостока, пожаловались на нехватку денег

10:30

Электрички с Чемпионата мира по футболу отправятся в Приморье

01:35

Теневое "сокращение" может ожидать почти 500 работников почты на ДВ

25 июня, 18:20

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

26 июня, 21:00

Семь раз проверь: еще ряд пляжей в Приморье признали безопасными для отдыхающих
Дальнегорск дал старт серии забегов фонда Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia