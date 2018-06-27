Сенатор Гольдштейн: Порядок и виды использования земли станут более четкими и эффективными

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Поправки в Земельный кодекс РФ внесены Правительством в нижнюю палату российского парламента

27 июня, PrimaMedia. Поправки в Земельный кодекс РФ и ряд других нормативных актов, направленные на совершенствование определения видов разрешенного использования земельных участков, внесены Правительством в нижнюю палату российского парламента, — ИА PrimaMedia.

Цель законопроекта – установить единообразный порядок определения видов разрешённого использования земельных участков, сократить количество споров в связи с противоречиями, возникающими при определении видов разрешённого использования земельных участков, при их предоставлении и образовании.

— Актуальность поправок связана с тем, что в настоящее время имеют место пробелы и неопределенности по целому ряду вопросов, которые относятся к установлению и изменению видов разрешенного использования земли. Кроме того, новые поправки значительно облегчат жизнь фермерским и крестьянским хозяйствам. Так, например, они смогут строить жилые дома на сельхозземлях. Огородники смогут выкупить землю, на которой вели подсобное хозяйство, без торгов. Однако в законопроекте прописаны и условия для вышеперечисленных операций, чтобы исключить злоупотребления и спекуляцию. В целом, предлагаемые поправки в Земельный кодекс и ряд других законодательных актов будут способствовать наведению порядка в части использования земель разного назначения, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

В целях недопущения злоупотребления правом строительства жилого дома на участке, который предоставлен фермерскому хозяйству, и исключения застройки земель сельскохозяйственного назначения предусматривается ряд ограничений. А именно вводится запрет образования земельного участка под таким домом и его перепродажи.

Вводятся нормы, направленные на исключение злоупотреблений при проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров их аренды и предусматривающие недопущение затягивания сроков проведения аукционов и ограничение участия в них недобросовестных участников.

Законопроектом предлагается установить запрет для арендаторов и землепользователей на изменение видов разрешённого использования участков, за исключением случаев, когда они являются собственниками расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости либо государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями.

Проектом также предусматривается право арендаторов зданий и сооружений приобрести без торгов на праве аренды земельные участки, на которых расположены такие здания, сооружения.