Теневое "сокращение" может ожидать почти 500 работников почты на ДВ

Почта России. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

ФГУП готовится к акционированию и очищает предприятие от «лишнего балласта»

27 июня, PrimaMedia. Массовое теневое "сокращение" персонала может ожидать в ближайшее время отделения Почты России по всей стране. В распоряжении ИА PrimaMedia оказался проект документа, согласно которому работы могут лишиться тысячи сотрудников. На Дальнем Востоке незавидная участь потерять место может ожидать до 500 человек. Планируемое очищение от "лишних" людей в крупном социально-ориентированном предприятии перед акционированием, по мнению редакции, идет в разрез с политикой президента Путина по сокращению оттока жителей с Дальнего Востока и может стать неприятным сюрпризом для губернаторов, которые уже в сентябре 2018 года войдут в активную избирательную кампанию. Советник генерального директора по управлению персоналом ФГУП "Почта России" Елена Кубанова отказалась комментировать эту ситуацию.

21 июня Госдума приняла в третьем чтении закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий переход почтового оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество (АО). Законом предусматривается, что 100% "Почты России" будет принадлежать государству.

Как сказано в пояснительной записке, реорганизация "Почты России" из ФГУП в акционерное общество позволит почтовому оператору привлекать инвесторов и более эффективно распоряжаться своим имуществом, например, реализовывать непрофильные активы или сдавать их в аренду. В настоящее время за предприятием зарегистрировано около 95% имущества, что позволяет начать процесс акционирования, пишет ТАСС.

Понимая огромную социальную функцию предприятия, депутаты ГосДумы внесли в закон особый пункт о запрете "сокращения численности и штата сотрудников "Почты России" и сохранении условий заработной платы". Преобразование предприятия само по себе не может являться основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, сказано в пояснении к законопроекту.

"С настоящего момента и до полного окончания реализации всех необходимых мероприятий мы полностью останавливаем прием новых работников, относящихся к административно-управленческому персоналу. Понимая потребности бизнеса, мы будем готовы в случае производственной необходимости рассмотреть точечные замены ключевых сотрудников", — говорится в проекте документа (имеется в редакции PrimaMedia) от имени генерального директора "Почты России" Николая Подгузова.

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По сведениям источника PrimaMedia, запрет на сокращения, вероятно, кто-то решил по хитрому обойти, используя те возможности для расставания с работником, которые дает законодательство. Чтобы прямо не нарушать закон, оптимизация численности может проходить по схеме, которая не подпадает под понятие "сокращение".

"Увольнение будут проводить только по соглашению сторон. С каждым кандидатом "на вылет" будут беседовать. В качестве компенсационного пакета могут предложить выплаты до 4 месячных окладов.

Не путать с зарплатой. Людей под разными предлогами и уговорами все равно уволят. Могут пообещать через некоторое время взять обратно, но, судя по документу, который имеется в распоряжении редакции, есть рекомендация не нанимать старых сотрудников после увольнения в течение 12 месяцев", — говорит источник.

Одним из основных ограничений проекта реформирования управленческой структуры компании в документе называются именно необходимость увольнения только по соглашению сторон.

"К нам информация о грядущей реформе административно-управленческого персонала Почты России и связанным с этим сокращением не поступало. Обычно, если это делается открыто, предприятия нас предупреждают", — говорит Нина Зиновьева, заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края.

Почта России – одно из немногих предприятий, которое еще с Советских времен несет огромную социальную функцию. Особенно это заметно в удаленных местностях. Небольшие районные центры, деревни буквально живут вокруг почтовых отделений. Много таких населенных пунктов, где кроме почтовых отделений, ничего другого нет. Почта – это и магазин, и источник новостей, и центр притяжения населения. В этом смысле огромная социальная функция Почты – не преувеличение. Более того, эта функция справедливо прописана в миссии компании (есть на сайте Почты России):

"Мы сохраняем экономическую и политическую целостность России".

По данным источника, как раз политической целостности может быть нанесен урон. "В результате административно-управленческой реформы работы могут лишиться более 500 дальневосточников, — говорит источник. – Думаю, накануне губернаторских выборов такие сюрпризы никому не нужны".

На момент публикации материала ни в пресс-службе приморского отделения Почты России, ни в департаменте по корпоративным коммуникациям ФГУП "Почта России" информацию о количестве возможных уволенных предоставить не смогли, попросив прислать официальный запрос.

Советник генерального директора по управлению персоналом ФГУП "Почта России" Елена Кубанова также отказалась раскрывать информацию. "У меня нет таких данных. Откуда у вас эта информация. Ничего комментировать без пресс-службы не буду", — заявила г-жа Кубанова.

Александр Савкин, председатель Приморской краевой общественной профсоюзной организации работников связи России: "Для меня эта новая информация. Я пока не готов ответить на этот вопрос".