Резидент ТОР принял 700 участников всероссийского форума «Амур»

Форум "Амур". Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Комплекс «Холдоми» превратился в площадку для проведения мероприятий федерального уровня

27 июня, PrimaMedia. На территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае прошли две федеральных смены молодежного образовательного форума "Амур". С 13 по 19 июня в смене "Человеческий капитал" участвовало 350 молодых активистов со всей России. 21-27 июня столько же юношей и девушек собрались на второй блок — "Инженеры будущего", рассказали корреспонденту ДОР в пресс-службе краевого правительства.

По итогам этих смен молодые парламентарии, члены общественных советов, руководители молодежных организаций, социальные предприниматели представили подготовленные к внедрению проекты опережающего развития территорий Дальнего Востока.

"Сегодня именно молодые специалисты должны указать чиновникам, на что делать акценты", — отметил первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. По его словам, есть ряд перспективных технологий, в которых нуждается регион, — от проектов беспилотной авиации до применения инноваций в сфере IT в государственном управлении. Лучшие молодежные практики презентуют на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.

"Всероссийский форум "Амур" мы принимаем у себя уже третий год. С нынешнего лета он проходит уже в статусе федерального, — сообщил Дмитрий Кузнецов, финансовый директор ООО "Флагман", одной из компаний-резидентов ТОР "Комсомольск". – Обеспечение площадки для столь серьезного мероприятия – дело хлопотное и затратное. Но мы получаем и несомненные плюсы. "Амур" приносит дополнительную известность горнолыжному комплексу. К тому же сегодняшние участники форума — наши будущие посетители: как показывает опыт, потом они приезжают на "Холдоми" с друзьями и семьями".

Кроме того, здесь проводят соревнования по джип-триалу, мотокроссу, спортивному ориентированию. С ноября по май работают восемь горнолыжных трасс общей протяженностью до 10 км. Ежедневно комплекс посещают до 2 тысяч человек. На летних и осенних каникулах в "Холдоми" организуют детский оздоровительный лагерь, рассчитанный на 350 человек в смену. Таким, образом, ГЛК – важный элемент туристско-рекреационной инфраструктуры Хабаровского края.

"Мы рассчитываем, что этот горнолыжный курорт станет одним из самых привлекательных на Дальнем Востоке, — отметил глава региона Вячеслав Шпорт. – Его инвесторы запланировали большие вложения в строительство гостиницы и новых трасс".

Инвесторами комплекса помимо компании "Флагман" стали ГЛК "Холдоми" и ООО "Экстрим Сервис". По словам генерального директора этих трех предприятий Виталия Бурлакова, в результате модернизации намечено увеличить турпоток в четыре раза – с нынешних 60 тысяч посетителей в год до 240 тысяч в 2020-м. Для реализации этого плана территорию опережающего развития "Комсомольск" в конце 2016-го расширили, включив в нее новую площадку.



Форум "Амур". Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

"Такое решение было согласовано на федеральном уровне, потому что там реальный проект, — пояснил Юрий Чайка. — В "Холдоми" нужна система искусственного оснежения, гостиницы. Но это хорошая база, в том числе для подготовки Олимпийской сборной к Играм 2022 года в Китае".

Напомним, ТОР "Комсомольск" была создана в числе первых (наряду с ТОР "Хабаровск") в соответствии с постановлением правительства России № 628 от 25 июня 2015 года. Она расположена частично в городском округе "Комсомольск-на-Амуре", частично – в городе-спутнике Амурск, кроме того, в июне 2017 года включила в себя территорию спортивно-туристического горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе.

ТОР "Комсомольск" создана на 70 лет, то есть до 2086 года. В настоящее время она состоит из восьми площадок: "Парус", "Амурлитмаш", "Амурск", "Березовый", "Холдоми", площадка агропромышленного комплекса ТОР "Комсомольск", "Правоурмийское", "Оловянно-рудная". Первая относится к типу гринфилд, остальные – браунфилд.

"ТОР становится многопрофильной, теперь ее специализация — не только выпуск компонентов для авиационной техники и деревопереработка, но и такие отрасли, как туризм и производство продуктов питания", — констатировал губернатор Хабаровского края.

Что касается площадки "Холдоми", то здесь заявлено к реализации три инвестиционных проекта. ООО "ГЛК Холдоми" строит на вершине горы гостиницу повышенной комфортности на 20 номеров, которую намерено сдать в эксплуатацию в 2019 году. ООО "Экстрим Сервис" сооружает водно-оздоровительный комплекс площадью 1,5 тысячи кв. метров, пункт обогрева, свадебный городок и объекты общественного питания на курорте. Одно из кафе — на верхней станции действующей канатной дороги – уже готово. ООО "Флагман" ведет модернизацию круглогодичного горнолыжного комплекса (2-я очередь). В течение двух лет планируется оборудовать 32 км новых горнолыжных трасс. Появятся дополнительная канатная дорога и система искусственного оснежения. Общий размер вложений в эти проекты — 841,9 млн рублей.

"При формировании территорий опережающего развития в Хабаровском крае были определенные планы по привлечению инвесторов, по объему инвестиций. По части пунктов эти планы перевыполнены — инвесторов получилось даже больше. По объему инвестиций надо еще добирать – он пока недостаточен", — заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В настоящее время в ТОР вошел 21 резидент. Общий объем заявленных инвестиций достигает 75,5 млрд рублей, а количество планируемых рабочих мест – 4294.



Форум "Амур". Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

"Территории опережающего развития "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск" создают в крае базу для роста. Только с резидентами этих трех зон заключены соглашения на более чем 90 млрд рублей", – указывает Юрий Чайка.

Режим ТОР дает инвесторам ряд налоговых преимуществ. Предоставляются льготы по налогам на добычу полезных ископаемых, прибыль, имущество. Кроме налоговых преференций, предусмотрено снижение совокупной ставки страховых взносов с 30% до 7,6% в течение 10 лет со дня получения статуса резидента.

"Из преимуществ режима ТОР сейчас мы пользуемся возможностью экономить на уплате взносов во внебюджетные фонды. Это снижает затраты и, соответственно, сокращает сроки окупаемости проекта, — объяснил Дмитрий Кузнецов. — Когда проект заработает в полную силу, отдача от условий резидентства будет еще больше".

Государство оказывает инвесторам поддержку в создании транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Мы обещали инвесторам ТОРов развитие инфраструктуры для новых предприятий, эту работу ведут краевые власти и Корпорация развития Дальнего Востока", — напомнил Юрий Трутнев.

По информации правительства Хабаровского края, на финансирование строительства коммуникаций в ТОР "Комсомольск" выделено 1,2 млрд рублей.

"Объем государственной поддержки инвесторов площадки "Холдоми" — 205,67 млн рублей, — уточнил Юрий Чайка. – Средства идут на строительство линии электропередачи, газопровода и водопровода с двумя насосными станциями и системой очистки".

По словам Дмитрия Кузнецова, создание необходимой инфраструктуры за счет бюджета – очень серьезная помощь со стороны государства. По расчетам руководителей компаний-резидентов, благодаря созданию инженерных коммуникаций при помощи властей, проект модернизации горнолыжного комплекса окупится в 1,5 раза быстрее.

Владельцы ГЛК "Холдоми" прорабатывают возможность совместного продвижения зоны единого ski-pass с сахалинским спортивно-туристическим комплексом "Горный воздух", который также является резидентом территории опережающего развития. Это позволит заметно увеличить поток туристов на оба горнолыжных курорта.

"А иностранцев привлекло бы и распространение режима свободного порта на комсомольский аэропорт Хурба, — считает Виталий Бурлаков. – Те же китайцы поехали бы посмотреть на новую для них горнолыжку".

По мнению генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, потенциал турпотока только из одного Китая не сравнится ни с каким другим в мире.

"Дальний Восток — это востребованная у жителей Азиатско-Тихоокеанского региона Европа, только в двух часах лета, — подчеркнул Тихонов. — Обеспечить спрос помогут развивающиеся в ТОР туристские кластеры: на Камчатке — курорт "Паратунка", на Сахалине — горнолыжный курорт "Горный воздух", в Хабаровском крае — горнолыжный курорт "Холдоми".

Материал подготовлен Дальневосточной объединенной редакцией (ДОР).