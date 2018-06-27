Экс-глава Хасанского района осужден на 4 года колонии за махинации с землей

Поселок Нерпа. Фото: ИА PrimaMedia

Из распоряжения администрации муниципалитета незаконно выбыло порядка 300 земельных участков

27 июня, PrimaMedia. Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего главы Хасанского района Александра Нарыжного, осужденного за махинации с землей. Суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 3 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

В марте 2018 года Хасанским районным судом Приморского края вынесен обвинительный приговор бывшему главе Хасанского муниципального района Александру Нарыжному за махинации с земельными участками. Он осужден по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий).

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены с 2011 по 2013 годы, когда Нарыжный занимал должность главы администрации Хасанского муниципального района.

В массовом порядке производилось незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.

В ряде случаев глава района принимал решения о передаче в собственность земель для ведения личного подсобного хозяйства, не зарегистрированным и не проживавшим в населенных пунктах по месту нахождения участков, что нарушало требования Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве".

В результате незаконных действий фигуранта из распоряжения администраций Хасанского муниципального района, Славянского, Зарубинского, Хасанского, Краскинского, Приморского, Посьетского городских поселений, Барабашского и Безверховского сельских поселений незаконно выбыло порядка 300 земельных участков. В общей сложности причинен ущерб на общую сумму свыше 62 млн рублей.

Сторона защиты осужденного пыталась обжаловать приговор в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

Иск прокурора района о взыскании ущерба, причиненного муниципальным образованиям, будет рассмотрен Хасанским районным судом в порядке гражданского судопроизводства.