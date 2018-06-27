Школы и детские сады Приморья готовят к новому учебному году. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Приемку должны пройти 1174 образовательных учреждения

27 июня, PrimaMedia. Подготовку образовательных учреждений Приморья к новому учебному году обсудили на совещании врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с главами муниципальных образований региона. В этом году на подготовку школ муниципалитеты предусмотрели 951,1 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщила врио вице-губернатора Ирина Мануйлова, приемку перед новым учебным годом в Приморье должны пройти 1174 образовательных учреждения: 487 школ, 502 детских сада, 97 организаций дополнительного образования детей, 29 коррекционных школ, 25 центров содействия семейному устройству, две общеобразовательных школы-интерната для детей-сирот, одна спецшкола, 31 учреждение среднего профессионального образования.

Краевой департамент образования и науки начал подготовку к приемке уже давно. Еще в апреле были получены методические рекомендации от министерства образования, утвержден состав межведомственных комиссий по приемке, которые созданы во всех муниципалитетах края.

"Очень важно, чтобы все учреждения прошли приемку до 15 августа. Таким образом, останется время для устранения нарушений, если они будут выявлены", – обозначила Ирина Мануйлова.



Совещание врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с главами муниципалитетов. Фото: Герман Катаев

В этом году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году муниципалитеты предусмотрели 951,1 млн рублей, что на 253 млн рублей больше, чем в прошлом году. Так, на 100 млн рублей больше предусмотрено на обеспечение пожарной безопасности, на 42 млн больше – на мероприятия по антитеррористической защищенности, на 2 млн больше – на мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического состояния образовательных организаций. На ремонт предусмотрено 512 млн рублей – на 143 млн больше, чем в 2017 году.

Ирина Мануйлова также отметила, что основные замечания Госпожнадзора – это необходимость капитального ремонта или замены автоматической установки пожарной сигнализации в связи с истечением срока эксплуатации.

"Понятно, что цена вопроса очень велика и единовременно заменить сигнализации везде невозможно. Тем не менее, эту проблему мы будем решать индивидуально, понимая, где замена требуется срочно, а где сигнализации еще исправны и могут продолжать работу", – подчеркнула врио вице-губернатора.



Врио вице-губернатора Ирина Мануйлова. Фото: Герман Катаев

Ирина Мануйлова добавила, что видеонаблюдением уже оборудованы 80% образовательных учреждений края. У надзорных органов есть вопросы по оборудованию пищеблоков и ограждению школьных территорий. Особенно недостаток ограждений отмечен во Владивостоке. Этот вопрос требует очень большого финансирования, которое город не в состоянии предоставить одномоментно. Врио вице-губернатора предложила главе города Виталию Веркеенко составить "дорожную карту" по поэтапному решению этого вопроса и планомерно работать по ней, так как ограждения ставить необходимо.

Немаловажный вопрос – обеспеченность школ учебниками.

"Районы отчитались, что во всех школах стопроцентная обеспеченность учебниками, но я точно знаю, что фактически этой обеспеченности нет. По-честному покажите, где каких учебников не хватает, и за оставшиеся до учебного года два месяца мы найдем возможность доукомплектовать ими", – обратилась Ирина Майнуйлова к главам.

И.о. прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков подчеркнул, что главы муниципалитетов должны подойти к приемке очень серьезно.

"Прокуратура проверяет школы уже после всех приемок. Лучше, если нарушений не будет, чтобы потом в авральном режиме не пришлось их устранять. Также нужно заблаговременно подойти к подготовке к предстоящему отопительному сезону в школах и детских садах", – отметил он.

Андрей Тарасенко подчеркнул: к отопительному сезону в образовательных учреждениях главы должны подойти с максимальной ответственностью.



Глава Приморья Андрей Тарасенко. Фото: Герман Катаев

"В этом году столкнулись с проблемой, что в школах не продули трубы. На узле температура 80 градусов, в школе или детском саду – 15 градусов, дети в куртках на уроках сидели. Такая ситуация не должна повториться этой зимой", – обозначил глава края, поручив отдельно проверить на предмет пожарной безопасности котельные при образовательных учреждениях.

На совещании был также поднят вопрос кадрового состава краевых школ. Ирина Мануйлова отметила, что в этом году по поручению главы региона Андрея Тарасенко 250 молодых учителей – выпускников педагогических вузов – уже прошли практику в школах Приморья. Эта практика стала самой масштабной в последние годы. Сейчас идет новый выпуск молодых специалистов, и важно направить их в школы края, а для этого нужны заявки от директоров школ.

"К вам почти на целый год смогут приехать студенты педагогических вузов. Чтобы студент приехал, вы должны создать ему хорошие условия. Ситуация в районах остается тревожной, особенно по учителям математики и естественнонаучного цикла предметов. Учителей не хватает, и студенты реально могут помочь школам. Ждем ваших заявок", – обозначила Ирина Мануйлова.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что главы должны контролировать этот вопрос в ручном режиме.

"Нужно поддерживать молодежь, которая едет в ваши школы. Возьмите этот вопрос на контроль. Нужно сделать все, чтобы молодые педагоги остались в ваших районах", – отметил врио губернатора.

Напомним, в этом году в крае реализуется проект "Учитель для Приморья", инициатором которого выступил Андрей Тарасенко. Так, весной студенты выпускного курса Школы педагогики ДВФУ прошли длительную практику в 27 муниципальных образованиях Приморья, включая самые отдаленные территории – Тернейский, Красноармейский, Пожарский районы.

Всего в течение года в школах края педагогическую стажировку с "полным погружением" в профессию прошли 243 студента ДВФУ: 136 будущих учителя, 14 педагогов дошкольного образования, 74 педагога-дефектолога и 19 педагогов-психологов.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что приток молодых кадров в образовательные учреждения края находится на особом контроле, и руководство региона готово оказывать всяческую поддержку как специалистам, там и вузам. В том числе и в решении жилищного вопроса. Так, главам всех муниципалитетов края поставлена задача – подготовить муниципальное жилье для молодых специалистов.