Мелочь на юбилейные монеты обменяют во всех офисах «Примсоцбанка» в Приморском крае

Акция продлится до 31 июля

27 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" расширит географию акции по обмену монет с низким номиналом на памятные монеты 25 и 10 рублей. Со 2 июля 2018 года её участниками смогут стать посетители всех отделений Банка на территории Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Монеты номиналом 25 рублей, посвящённые Чемпионату Мира по футболу, а также 10 рублей "Ульяновская область" будут выдаваться в обмен на 1,5,10 и 50-копеечные монеты. Допускается обмен монет от 1 до 10 рублей для округления до номинала памятных монет.

"Акция пользуется популярностью у жителей Владивостока, поэтому мы решили расширить её на весь Приморский край, — рассказала начальник управления операционно-кассовой работы ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Евгения Кокшарова. — Наибольший интерес вызывают монеты с символикой Чемпионата Мира, особенно после выхода российской сборной в плей-офф".

Акция продлится до 31 июля 2018 года. Произвести обмен можно в кассах всех отделений "Примсоцбанка" в Приморском крае.

Подробную информацию об акции можно узнать по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.