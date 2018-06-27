Электрички с Чемпионата мира по футболу отправятся в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Электрички с Чемпионата мира по футболу отправятся в Приморье

На первом этапе планируется взять до пяти электропоездов

27 июня, PrimaMedia. Несколько электричек после Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в 12 городах России, отправятся в Приморский край. Об этом договорились глава Приморья Андрей Тарасенко и генеральный директоро – председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"Мы договорились, что несколько поездов прибудут для эксплуатации в Приморье. Это позволит нам обновить свой парк электропоездов. На первом этапе нам нужно до пяти электричек", – подчеркнул врио губернатора.

Также глава региона обсудил с руководителем "РЖД" изменения графика движения поездов и тепловозов, работающих на доставке грузов в Приморье и из края.

Еще одним из основных вопросов встречи стала перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморье и китайским городом Муданцзян. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах Андрея Тарасенко с китайскими компаниями и руководителями провинций в ходе визита главы Приморья в Китай 13-17 июня.

"Наша сторона готова к работам по проектированию и созданию колеи. Колея будет наша, уже есть автоматы, которые позволяют из одной колеи плавно переходить в нашу российскую систему. Такие примеры есть в Европе", – отметил Андрей Тарасенко.

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