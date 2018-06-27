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Путин провел чистку в рядах полпредов

Трое уволены и трое переназначены

27 июня, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении, переназначении и увольнении своих полномочных представителей в федеральных округах, передает PrimaMedia.

Кадровые распоряжения главы государства выложены на официальный сайт Кремля.

По результатам указов свои посты покинули полномочные представители в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах: кресло Олега Белавенцева занял Александр Матовников, а Игоря Холманских сменил Николай Цуканов. Пост полпреда в Центральном федеральном округе покинул Алексей Гордеев, на его место заступил Игорь Щеголев.

Переназначил глава государства полномочных представителей в Южном ФО (Владимир Устинов), Сибирском (Сергей Меняйло), Северо-Западном (Александр Беглов).

Приказы подписаны Владимиром Путиным 26 июня. В свою законную они вступили с момента подписания.

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