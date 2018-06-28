Карта Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia
Приморскими маршрутами

Тест: Известные топонимы России и мира на карте Приморья

ИА PrimaMedia предлагает читателям проверить свои знания в топонимике региона

28 июня, PrimaMedia. Приморский край — огромная территория, его площадь сопоставима площади средней европейской страны. Примечательно, что о Европе в Приморье напоминают и некоторые географические названия. Среди наименований приморских рек, ручьев, сопок и урочищ можно встретить полных тёзок знаменитых городов или озер. Некоторые из них связаны с историей места своего расположения, другие достались нам от коренного населения Уссурийского края. ИА PrimaMedia предлагает читателям проверить свои знания и интуицию, пройдя тест о самых именитых топонимах на карте Приморья.

Тест подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

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