Мария Лагунова возглавила Молодежный парламент Приморья. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Обновленный состав сформулировал предложения по корректировке краевого закона о молодежной политике

27 июня, PrimaMedia. Заседание одной из палат молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном собрании Приморского края состоялось во Владивостоке. Обновленный состав выбрал нового председателя и сформулировал предложения по корректировке краевого закона о молодежной политике, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК

"Желаю вам успешной работы. Надеюсь, что вы проанализируете работу прошлого состава молодежного парламента и учтете их недоработки. Хотел бы, чтобы вы активно поработали над краевым законом о молодежной политике, проявили свое творчество и заинтересованность, потому что по большому счету вы пишите закон для себя, и для тех ребят, которых вы представляете. Для нас очень важна обратная связь, ведь именно получая ваши замечания, мы можем корректировать законодательную базу в соответствии с запросами общества и времени.

Недавно мы проводили заседание молодежной парламентской ассамблеи и по итогам работы дискуссионных площадок были сформулированы предложения, которые уже находятся в работе в администрации края и Законодательном собрании. Мы ждем и ваших инициатив", — отметил координатор ассамблеи, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС Игорь Чемерис.

Заседание одной из палат молодежной парламентской ассамблеи. Фото: пресс-служба Заксобрания Приморья Заседание одной из палат молодежной парламентской ассамблеи. Фото: пресс-служба Заксобрания Приморья Заседание одной из палат молодежной парламентской ассамблеи. Фото: пресс-служба Заксобрания Приморья 1 / 3

В ходе заседания представители молодежного парламента решили ряд с организационных и кадровых вопросов — были утверждены изменения в составе парламента, в частности в его состав включили новых представителей от молодежных структур Владивостока, Красноармейского района, Артемовского, Дальнегорского и Дальнереченского городских округов.

Одним из вопросов повестки стало избрание нового руководителя молодежного парламента. Поддержку большинства присутствующих получила кандидатура Марии Лагуновой – председателя общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока. Мария с марта 2015 года по сентябрь 2017 года была руководителем аппарата приморского регионального отделения "Молодая гвардия Единой России". За этот период под ее руководством реализовано девять федеральных проектов и организовано свыше 50 спортивно-массовых мероприятий.

В настоящее время Мария является координатором реализации проектов общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока и помощником депутата Госудумы РФ от Приморского края Сергея Сопчука. Наряду с руководством молодежным парламентом по решению коллег Мария Лагунова будет представлять Приморье в молодежном парламенте при Государственной думе РФ.

Как отметила председатель совета молодых депутатов Приморского края, депутат Думы Артемовского городского округа Зарина Фардзинова, на обновленный состав молодежного парламента и его нового председателя старшие коллеги возлагают большие надежды, в первую очередь по активизации работы в муниципальных образованиях.

В настоящее время в составе палаты представители 25 территорий из 34, и далеко не во всех муниципалитетах, где есть нормативная база и созданы молодежные структуры, они эффективно работают.

"Молодые депутаты готовы вам помогать на ваших территориях. Все в ваших руках, давайте менять жизнь молодежи вместе. Вы голос молодежи того муниципального образования, которое вы представляете", — отметила Зарина Фардзинова.

Заседание одной из палат молодежной парламентской ассамблеи. Фото: пресс-служба Заксобрания Приморья Заседание одной из палат молодежной парламентской ассамблеи. Фото: пресс-служба Заксобрания Приморья Заседание одной из палат молодежной парламентской ассамблеи. Фото: пресс-служба Заксобрания Приморья 1 / 3

Организационную и методическую помощь представителям молодежного парламента оказывают и в краевом парламенте. Специалисты управления по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата Законодательного собрания с начала года провели для 10 муниципальных образований совместно с приморской краевой организацией "Российский союз молодежи" ряд информационно-прикладных семинаров, посвященных работе с нормативно-правовой базой. Представители молодежных парламентских структур принимают участие в конкурсе законотворческих инициатив "Идеи молодых Приморскому краю", итоги которого подведут в сентябре-октябре 2018 года.

В плане работы молодежного парламента на второе полугодие 2018 года — участие в проведении регионального проекта "Тест по истории Приморского края", который впервые пройдет в октябре, а также другие мероприятия, приуроченные к 80-летию Приморского края.

Еще одной темой заседания стало обсуждение корректировки Закона Приморского края от 30 апреля 2009 года № 423-КЗ "О молодежной политике в Приморском крае". В числе озвученных предложений — инициатива дополнить краевой закон положениями об оказании содействия краевому движению КВН и движению студенческих отрядов Приморского края, а также включить в перечень мероприятий молодежной политики оказание содействия развитию молодежного предпринимательства. Молодежный парламент решил в течение месяца обобщить предложения и направить их на рассмотрение совета молодых депутатов Приморского края для дальнейшей работы.