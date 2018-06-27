На двух перекрестках Владивостока появились камеры, штрафующие за проезд на красный свет

Сейчас комплексы работают в тестовом режиме. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Сейчас системы занимаются только мониторингом дорожной ситуации и на водителей давят лишь морально (ФОТО, КАРТА)

27 июня, PrimaMedia. Два перекрестка во Владивостоке начали оборудовать комплексами фото и видеофиксации таких правонарушений, как проезд на красный сигнал светофора или выезд за стоп-линию. Один комплекс будет расположен на перекрестке улицы Русская с проспектом 100 лет Владивостоку, а второй должен появиться на перекрестке улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ, сообщает ИА PrimaMedia. Уже установленные камеры работают пока только в тестовом режиме.

На дорогах Приморского края уже несколько лет работают комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима и правил парковки. Радары, следящие за соблюдением ПДД на перекрестках в регионе появились впервые, хотя в соседних используются давно и успешно. Похоже, пришла очередь и Владивостока.

Как уточнил собеседник в пресс-службе администрации края, ответственный за установку комплексов под путепроводом на Русской — ПАО "Ростелеком". Монтаж устройств фотофиксации в районе остановки "Школьная" произвел ООО "Корда Групп".

— Данные комплексы работают в пилотном режиме с целью мониторинга дорожной ситуации и принятия решений о необходимости фиксации нарушений на данных участках муниципальных дорог. Постановления по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме технических средств, в настоящее время не выносятся. Рассматривается возможность дальнейшей эксплуатации приборов, — рассказали в администрации края.

Перекресток улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Фото: ИА PrimaMedia Перекресток улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Фото: ИА PrimaMedia Перекресток улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Фото: ИА PrimaMedia Перекресток улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Фото: ИА PrimaMedia Перекресток улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Фото: ИА PrimaMedia Перекресток улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ. Фото: ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-лет Владивостоку. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-лет Владивостоку. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-лет Владивостоку. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-лет Владивостоку. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-летия Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-летия Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-летия Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-летия Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Перекресток улицы Русская с проспектом 100-лет Владивостоку. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 15

Примечательно, что помимо проезда на красный свет светофора данные системы должны будут фиксировать и выезд за стоп-линию. Однако ни на одном из перечисленных выше перекрестков соответствующей разметки в данный момент нет.

Ранее в интервью ИА PrimaMedia директор профильного департамента администрации края Дмитрий Леонов говорил, что на дорогах Приморья, где уже есть 60 рубежей фиксации нарушений скорости, назрела потребность в выявлении и других не менее серьезных нарушений. Для этого можно заниматься как программной модернизацией существующих комплексов, так и закупкой новых. На сегодняшний день работу системы автоматической фиксации нарушений в Приморье контролирует краевая администрация, ГИБДД лишь получает данные и выносит на основании их постановления о штрафах. Также в администрации не раз обсуждался вопрос о привлечении коммерческого сектора к установке и закупке нужного оборудования.