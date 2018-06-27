Сенатор по ЧС: Главный спасатель России может представить Приморье в Совфеде

Владимир Пучков и Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Вместо "военного моряка" СМИ теперь прочат в сенаторы от губернатора экс-главу МЧС Владимира Пучкова, но окончательное решение не принято

27 июня, PrimaMedia. Отправленный в отставку глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков может стать членом Совета Федерации от губернатора Приморского края. Об этом РБК рассказали два источника в верхней палате и подтвердил собеседник, близкий к МЧС. Его назначение в верхнюю палату стало возможно благодаря принятым недавно поправкам, отменяющим "ценз оседлости" для высокопоставленных военных. За время руководства Пучковым министерством Приморский край трижды боролся с тайфунами, а на первой же пресс-конференции врио губернатора Приморья устроил форменный разнос спасателям, сообщает ИА PrimaMedia.

"Ждем в Совете Федерации", — заключил источник в ведомстве. Такое решение серьезно обсуждается, но окончательно не принято, отметил в разговоре с РБК федеральный чиновник.

Экс-министр может быть выдвинут в верхнюю палату от врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, рассказали РБК собеседники в Совете Федерации. В таком случае он займет место сенатора Светланы Горячевой, об уходе которой из верхней палаты сообщалось ранее.

Переход бывшего министра в верхнюю палату один из источников в ней объяснил практикой "не оставлять без работы отставленных высокопоставленных чиновников и государственных деятелей".

По закону "О порядке формирования Совета Федерации" кандидат в сенаторы должен провести не менее пяти лет непосредственно до выдвижения в регионе, который будет представлять, или не менее 20 лет в совокупности. Но этот "ценз" в прошлом году был отменен для для представителей высшего офицерского состава. Так называемый "ценз оседлости" сейчас не распространяется на генералов.

Пучков не жил в Приморье, но "ценз оседлости" для него действовать не будет, так как он является генерал-лейтенантом запаса.

Ранее федеральные СМИ прочили на пост сенатора по линии Андрея Тарасенко кандидатуру "военного моряка", не связанного с местными влиятельными группами.

"Сенатором станет один из вице-адмиралов, не связанный с местными группами. Это сделано для того, чтобы их не усиливать",— писал "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к региональной власти.

Названным газетой качествам в Приморье отвечает не так много человек. Например, бывший командующий Балтийским, а после Тихоокеанским флотом, адмирал Константин Сиденко. С 2014 году возглавляет Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами — филиала "РосРАО", входящий в структуру госкорпорации "Ростатом". Также Сиденко был членом Общественной палаты Приморья и входил в региональный штаб общественной поддержки Владимира Путина на выборах 2018 года. Однако в беседе с корр. ИА PrimaMedia адмирал отметил, что таких предложений ему не поступало.

"Отставили" в регион с тайфунами

Пост главы МЧС Владимир Пучков покинул 18 мая 2018 года. Он стал единственным представителем "силового блока" кабмина, кто не получил переназначение. Для министра назначение в Совет Федерации — это понижение, но для Пучкова такая карьера кажется вполне логичной, сказал РБК глава холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. По его мнению, причиной "почетной отставки" Пучкова стал скандал с пожаром в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Также он "крайне бледно смотрелся на фоне" своего предшественника Сергея Шойгу, считает политолог. "У Шойгу был авторитет, и он всегда очень большое внимание уделял освещению своей деятельности и выстраиванию имиджа, — поясняет Минченко. — А Пучков эту сферу фактически игнорировал, и это сильно ему повредило".

Отметим, что за последние три года Приморский край трижды боролся с тайфунами, которые нанесли ущерб в несколько миллиардов рублей. Тайфун "Гони" в конце августа 2015 года принес в край рекордное за 40 лет количество осадков, подтопил населенные пункты и зоопарки. Режим ЧС был введен на территории Уссурийского городского округа, в Партизанском, Пограничном, Ольгинском, Октябрьском и Ханкайском районах. От автомобильного сообщения были отрезаны села, подтоплены жилые дома, аграрии потеряли урожай. В ряде районов края реки вышли из берегов, размыли мосты и подтопили дороги. В Уссурийске из-за разлива реки Раковка затопленным оказался зоопарк "Зеленый остров". Некоторые запертые в клетках животные погибли.

В 2016 это был соединившийся 30 августа 2016 года с циклоном, тайфун "Лайонрок", который стал причиной обрыва автодорожного и даже интернет-сообщения со многими селами. Сильнее всего пострадали Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский и Ольгинский районы. В регионе за три дня выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в крае был объявлен режим ЧС федерального уровня. А 4-6 сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков. Пострадали 27 из 34 муниципальных образований региона. Стихия нанесла удар по самым больным точкам в транспортной инфраструктуре края, а уровень воды в реках превысил исторический максимум на полтора метра. В зоне подтопления оказались почти 9 тысяч человек и более 3 тысяч домов.

В августе 2017 году до Приморья дошли только отголоски тайфуна "Нору", но весь юг края ушел под воду. По данным краевого главка МЧС, за сутки в регионе выпала 1,5-месячная норма осадков. В зону подтопления попали 34 населенных пункта, более 2 тысяч жилых домов. В них жили 13 тысяч человек. Пострадала и инфраструктура; размыло дороги и железнодорожное полотно. По предварительным оценкам, ущерб сельскому хозяйству составлял 133 млн рублей. Режим ЧС был введен в Хасанском, Михайловским, Пограничном, Надеждинском, Октябрьском районах, Уссурийском городском округе. Помощь Приморскому краю выделяли из фонда правительства РФ – на помощь гражданам и сельскому хозяйству, и краевого фонда.

Новый глава Приморья Андрей Тарасенко после вступления в должность в октябре 2017 года провел встречу с представителями силовых структур. Одним из главных вопросов стала "чрезвычайная" паводковая ситуация в регионе.

— МЧС был задан вопрос, почему мы боремся постоянно с наводнениями. Сколько можно терпеть? Спокойно бы сделали модель, где расчистить, что нужно укрепить, чтобы избежать таких колоссальных последствий. А то получается, что край отвечает постоянно своими деньгами за каждый тайфун. Он пронесся, а край выкладывает деньги. Дайте моделирование, это ваша обязанность, вам для этого средства выделяет государство, – комментировал Тарасенко. — Есть большая необходимость (в системном подходе – прим. ред.). Зачем тренируемся на людях и ждем непогоды? А вдруг пронесет, а вдруг зима будет теплая, а вдруг не будет дождя….

Полпред Юрий Трутнев тогда, по словам Тарасенко, остался не удовлетворен ответом, который получил от спасателей.

Позже, в ноябре 2017 года Андрей Тарасенко лично встретился с главой МЧС Владимиром Пучковым. Стороны обсуждали внедрение новых подходов комплексной безопасности жизнедеятельности населения и реализацию программы ООН по уменьшению опасности бедствий. В том числе работу и дальнейшее развитие территориальной подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе, наращивание потенциала Центра управления в кризисных ситуациях, а также пожарно-спасательного гарнизона.

В апреле 2018 года Пучков посещал Приморье с целью проверить пожароопасную обстановку, с которой весной и летом в регионе ситуация сложная.