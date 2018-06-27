Александр Кайданович. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

Александр Кайданович: Молодежь у нас с каждым годом меняется

Директор департамента по делам молодежи рассказал о возможностях и запросах молодых граждан Приморья (ВИДЕО)

27 июня, PrimaMedia. День молодежи, который по календарю в России отмечается 27 июня, в Приморье начали праздновать немного раньше. Владивосток устроил праздник молодости 23 июня, мероприятия длились целый день. О том, как молодые люди организуют интересные события и реализуют социально значимые проекты во всех муниципалитетах Приморья, в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказал директор департамента по делам молодёжи Александр Кайданович.

По поводу "Дня М" во Владивостоке директор департамента заметил: праздник делали не чиновники, а в основном общественные организации при поддержке муниципалитета.

По мнению Александра Кайдановича, принцип "молодежь для молодежи" отлично срабатывает, потому что молодые люди как никто другой понимают интересы своих сверстников. "Молодежь у нас с каждым годом меняется. Если даже взять 6 лет назад, когда я начинал работать в администрации, было совсем по-другому. Молодежь и требования были другими", — говорит Александр Кайданович.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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