«Владивосток-158»: группа «Моя Мишель», танцующие экскаваторы и крутейшее световое шоу

"Владивосток-158": группа "Моя Мишель" и грандиозная пенная вечеринка на День города. Фото: ИА PrimaMedia

В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия (ПРОГРАММА, ВИДЕО)

30 июня, PrimaMedia. Владивосток отметит 158 лет со дня основания в субботу, 30 июня. В течение всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия. Хэдлайнером праздника станет группа "Моя Мишель" (Москва), во время выступления которой пройдет пенная вечеринка. Кроме этого вечером на набережной Цесаревича можно будет насладиться крутейшим световым шоу, которое подготовила международная студия интерактивных медиапроектов Sila Sveta в рамках праздника выпускников "Крылья Востока", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, сразу после театрализованного шествия (около 13.00) на центральной площади начнётся дневная концертная программа, работа локальных площадок, а также уникальное, всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы JCB". На территории парка "Минный городок" пройдет фестиваль красок, на Спортивной набережной — благотворительный фестиваль "Добрый Владик", а в Театральном сквере — концерт авторской песни.

В течение дня для гостей праздника будут работать около 20 локальных тематических площадок: "Детский автодром", "Шоу рыцарей", "Гигантские пазлы", экспозиция с выставочными машинами, мастер-классы для детей и многое другое. Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, локальные площадки будут интересны и взрослым, и юным горожанам.

Кроме того, на площади выступят международные коллективы: ансамбль "TOOKAI" (Япония) и танцевальный коллектив города Пусана (Южная Корея). Также в программе будут представлены выступления эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, творческого проекта "Pacific Stars", группы "Кэтчерс грув", лучших творческих коллективов и исполнителей Владивостока.

Вечерняя праздничная программа на центральной площади Владивостока отметится творческим сюрпризом от главы Владивостока Виталия Веркеенко, "Шоу танцующих эскаваторов" и файер-шоу.

Кроме этого, вечером состоятся выступления вокально-инструментальной команды "Music Vox", групп "Wasabi" (Владивосток) и "#МОЁ ДЕЛО" (Хабаровск), трио "Мистикс", музыкального проекта Andras, а глава Владивостока Виталий Веркеенко поздравит жителей краевой столицы с праздником.

Хэдлайнером праздника станет группа "Моя Мишель" (Москва), во время выступления которой пройдет пенная вечеринка. С 21.00 до 23.00 — на набережной Спортивной гавани будет организована праздничная программа "Фестиваль водных фонариков".

Программа мероприятий "Владивосток-158"

30 июня:

с 11.00 до 13.00 – праздничное шествие трудовых коллективов города по улице Светланской;

с 13.00 до 14.00 состоится церемония возложения гирлянды к Вечному огню мемориала "Боевая слава ТОФ";

с 13.00 до 17.00 — дневная праздничная программа, работа локальных площадок на центральной площади и "Шоу танцующих экскаваторов";

с 13.00 до 18.00 — на территории парка "Минный городок" (ул. Луговая, в районе дома № 34) пройдет праздничное мероприятие "Фестиваль красок";

с 13.00 до 18.00 — на Спортивной набережной состоится благотворительный фестиваль "Добрый Владик";

с 13.00 до 17.00 — в Театральном сквере состоится концерт авторской песни;

с 14.00 до 18.00 — на площадке возле торгового центра "Черёмушки" состоится молодёжный фестиваль хип-хоп культуры "Sound seaside" (танцевальные батлы и хип-хоп исполнители);

с 19.00 до 22.30 – вечерняя праздничная программа на центральной площади Владивостока с выступлением музыкальных групп, хэдлайнера мероприятия "Моя Мишель", творческим сюрпризом от главы города Владивостока Виталия Веркеенко, "Шоу танцующих эскаваторов" и файер-шоу.

Параллельно в 19.00 на набережной Цесаревича впервые в истории Приморского края начнется праздник выпускников "Крылья Востока". Хедлайнерами станут популярные среди молодежи Юлианна Караулова и группа "Мальбэк". Вместе с ними на сцене на набережной Цесаревича выступят лучшие творческие коллективы Приморья. Вести мероприятие будут звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева. Ожидается, что посмотреть концерт вживую смогут порядка 12 тысяч выпускников и сопровождающих их родителей и учителей, получивших пригласительные билеты.

На 22.00 там же запланировано крутейшее световое шоу в рамках "Крыльев Востока". Накануне прошла генеральная репетиция. В бухте Золотой Рог в течение 25 минут сверкало и переливалось шоу международной студии интерактивных медиапроектов Sila Sveta. Разноцветные лучи и искорки света на Золотом мосту, фонтаны на водной глади, трехмерные проекции, целый сюжет, мелькавший на плавучем доке Дальзавода. Действо сопровождалось музыкой и словами рассказчика, а завершилось с проходом "Паллады" с подсвеченными парусами, после которого в небе ударил залп салюта.

Отметим, что желающие увидеть шоу в 22.00 могут переместиться на набережную Цесаревича, но на ту часть, которая открыта для всех, и там смотреть крутейшее световое шоу. Это та часть набережной, которая проходит параллельно главной парковке. Если же людей окажется много, то организаторы дополнительно откроют площадку возле опор моста, где планировали построить рыбный рынок с "хвостом ската". На здание пустующего цеха установят большой экран, откуда можно будет посмотреть и прямую трансляцию концерта. Еще один экран хотят установить на центральной площади города.

Затем в 22.25 горожане и гости столицы Приморья смогу увидеть общий праздничный салют.

Праздничные мероприятия сегодня, 30 июня, также пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. Тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы, познавательные часы и другие мероприятия проходят в эти дня в школах, библиотеках и школах искусств города.