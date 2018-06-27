Ко Дню города во Владивостоке помыли Ленина

Владивосток активно готовится ко Дню города. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Работы по подготовке к празднованию Дня города проводятся ежедневно (ФОТО)

27 июня, PrimaMedia. Специалисты отмыли памятник Ленину на привокзальной площади Владивостока в рамках подготовки к 158-летию города, которое будет отмечаться уже в эту субботу, 30 июня. Как сообщили ИА PrimaMedia в мэрии города, работы по подготовке к предстоящему празднованию сейчас проводятся ежедневно. Это и очистка улиц, и озеленение, и мойка остановок и памятников и многое другое.

— Каждый год в преддверии Дня города в краевой столице проходят работы по облагораживаю внешнего вида Владивостока. Сюда, в том числе, входит и мытье всех памятников, — рассказали в пресс-службе мэрии. — В день сотрудники специальных служб успевают помыть один-два памятника.

В администрации города также отметили, что в связи с предстоящим праздником, работы, конечно, прибавилось, но это приятные хлопоты.

В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В преддверии праздника в городе моют все памятники. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 8

– Как хорошая хозяйка готовится к встрече гостей, так и мы готовимся к большому количеству туристов, — поделились в мэрии.

Стоит отметить, что 30 июня в течение всего дня в разных районах города будут проходить различные мероприятия. Это и театрализованное шествие по центральным улицам города, и концерт на главной площади, и фестиваль красок холи в парке Минного города и еще около 20 различных локальных тематических площадок для детей и их родителей. Кстати, хедлайнерами концерта станет группа "Моя Мишель", во время выступления которой на площади Борцам за власть советов пройдет пенная вечеринка.

Кроме этого, в предстоящую субботу также состоится первый в Приморье праздник для выпускников "Крылья Востока", который будет проходить на Набережной Цесаревича с 19.30 и до 22.30.