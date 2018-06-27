Владивосток активно готовится ко Дню города. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ко Дню города во Владивостоке помыли Ленина

Работы по подготовке к празднованию Дня города проводятся ежедневно (ФОТО)

27 июня, PrimaMedia. Специалисты отмыли памятник Ленину на привокзальной площади Владивостока в рамках подготовки к 158-летию города, которое будет отмечаться уже в эту субботу, 30 июня. Как сообщили ИА PrimaMedia в мэрии города, работы по подготовке к предстоящему празднованию сейчас проводятся ежедневно. Это и очистка улиц, и озеленение, и мойка остановок и памятников и многое другое.

— Каждый год в преддверии Дня города в краевой столице проходят работы по облагораживаю внешнего вида Владивостока. Сюда, в том числе, входит и мытье всех памятников, — рассказали в пресс-службе мэрии. — В день сотрудники специальных служб успевают помыть один-два памятника.

В администрации города также отметили, что в связи с предстоящим праздником, работы, конечно, прибавилось, но это приятные хлопоты.

1 / 8

– Как хорошая хозяйка готовится к встрече гостей, так и мы готовимся к большому количеству туристов, — поделились в мэрии.

"Владивосток-158": группа "Моя Мишель" и грандиозная пенная вечеринка на День города

Стоит отметить, что 30 июня в течение всего дня в разных районах города будут проходить различные мероприятия. Это и театрализованное шествие по центральным улицам города, и концерт на главной площади, и фестиваль красок холи в парке Минного города и еще около 20 различных локальных тематических площадок для детей и их родителей. Кстати, хедлайнерами концерта станет группа "Моя Мишель", во время выступления которой на площади Борцам за власть советов пройдет пенная вечеринка.

Кроме этого, в предстоящую субботу также состоится первый в Приморье праздник для выпускников "Крылья Востока", который будет проходить на Набережной Цесаревича с 19.30 и до 22.30.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Праздничным приемом завершился День российского предпринимательства во Владивостоке

12:45

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

25 июня, 18:20

Алексей Козицкий: Жирный дым «Спецзавода №1» - удар в спину Дню России во Владивостоке

13 июня, 18:30

День России празднуют в Приморье

12 июня, 19:30

День России отмечают во Владивостоке

12 июня, 15:55

Картина дня

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

11:15

Сенатор по ЧС: Главный спасатель России может представить Приморье в Совфеде

12:20

Крабовый передел в рыбной отрасли РФ обрастает намеками чиновников и паникой инвесторов

26 июня, 18:30

Компании, отвечающие за питание в детсадах Владивостока, пожаловались на нехватку денег

25 июня, 18:20

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

01:35

Теневое "сокращение" может ожидать почти 500 работников почты на ДВ
ННК производит зачистку и градуировку резервуаров на АЗС Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia