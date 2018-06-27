33 профсоюзных пикета против повышения пенсионного возраста пройдут 29 июня в Приморье. Фото: пресс-служба ФППК

Определены места и время проведения пикетов в муниципалитетах (РАСПИСАНИЕ)

27 июня, PrimaMedia. Определены места и время проведения профсоюзных пикетов в муниципальных образованиях Приморья. По данным на 27 июня, 33 Координационных совета организаций профсоюзов согласовали заявки с органами местной власти, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

На улицы приморских городов и поселков готовятся выйти врачи и учителя, шахтеры и авиастроители, рыбаки и судоремонтники, нефтяники и коммунальщики, портовики и железнодорожники, почтовики и строители — около 2 тысяч человек.

"Люди горят желанием выйти и озвучить свое мнение по поводу предлагаемой пенсионной реформы. Для педагогов, например, не стали препятствием даже выпускные вечера, которые пройдут в день акции в хорольских школах. Учителя все равно намерены прийти на пикет, потому что законопроект касается будущего — их и их детей. Также к нам хотят присоединиться и другие общественные организации, например, Совет ветеранов", — рассказала председатель КСОП Хорольского района Тамара Украинская.

В Находке пикет пройдет на центральной площади города. Поскольку в пять часов вечера у многих горожан еще рабочий день, люди отпрашиваются с работы, чтобы выразить свое отношение к повышению пенсионного возраста.

"Я не помню другого законопроекта, который бы вызвал такой единодушный протест не только у членов профсоюзов, у работающего населения в целом, — говорит председатель КСОП Находкинского городского округа Александр Тихонов. — Наши люди воодушевлены еще и тем, что общекраевая акция пройдет одномоментно по всему Приморью. Несмотря на разделяющие членов профсоюзов расстояния, все они будут чувствовать, что стоят плечом к плечу с товарищами из других профсоюзов по всему краю. Вот оно, проявление профсоюзной солидарности".

На пикетах можно будет получить информацию о том, что именно сделали профсоюзы за последние две недели, чтобы убедить правительство отозвать антисоциальный законопроект.

Присоединиться к профсоюзам можно по адресам:

с. Анучино — площадь возле здания администрации Анучинского муниципального района, 17.00 – 18.00;

г. Арсеньев — площадь д.к. "Прогресс",17.00 – 18.00;

г. Артем — сквер около памятника Сергееву Ф.А, 17.00 – 18.00;

г. Большой Камень — около памятника участникам ВОВ, 2 июля,17.00 – 18.00;

с. Богуславец — ул. Колхозная, возле здания сельского клуба, 17.00-18.00;

г. Владивосток — привокзальная площадь, у памятника Ленину, 17.00-18.00;

с. Владимиро-Александровское — Административная площадь, 17.00-18.00;

с. Вольно-Надеждинское - здание перед администрацией Надеждинского муниципального района, 15.00 – 16.00;

пгт. Восток — ул. Молодежная, 1а, возле здания администрации Востокского городского поселения, 17.00 – 18.00;

г. Дальнегорск — центральная площадь, 17.00-18.00;

г. Дальнереченск — центральная площадь, 17.00 – 18.00;

ЗАТО Фокино — городская площадь, 17.00 – 18.00;

с. Кавалерово - площадь у памятника В.И. Ленину, 12.00 – 13.00;

с. Камень-Рыболов - площадь перед администрацией Хасанского района, 11.00 – 12.00;

п. Кировский - площадка перед зданием районного музея им. В.М. Малаева, 17.00 – 18.00;

с. Лазо - ул. Некрасовская, 31, 17.00 – 18.00;

г. Лесозаводск — площадь у МОБУ СОШ №5, 17.30 – 18.00;

г. Лучегорск — центральная площадь, 17.00 – 18.00;

с. Михайловка — центральная площадь, 17.00 – 18.00;

г. Находка - центральная площадь, 17.00 – 18.00;

г. Уссурийск - привокзальная площадь возле памятника Ленину, 17.00 – 18.00;

пгт. Ольга - центральная площадь, 14.00— 15.00;

г. Партизанск — центральная площадь, 17.00 – 18.00;

п. Пограничный - центральная площадь перед администрацией, 17.00 – 18.00;

п. Липовцы — площадь Победы, 17.00 – 18.00;

с. Покровка — возле здания администрации, 17.00 – 18.00;

с. Преображение - площадь у ККК "Преображение", 17.00 – 18.00;

г. Спасск-Дальний — ул. Красногвардейская,75, МАУ ГЦНК "Приморье",17.00 – 18.00;

п. Смоляниново — площадка возле памятника участников ВОВ, 16.00 – 17.00;

пгт. Терней — парковая зона РЦНТ, 17.00 – 18.00

с. Чугуевка — центральная площадь, 17.00 – 18.00;

с. Хороль — площадь перед Домом культуры, 17.00 – 18.00;

с. Яковлевка — центральная площадь у администрации района, 17.00 – 18.00.