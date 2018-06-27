Крабовый передел в рыбной отрасли РФ обрастает намеками чиновников и паникой инвесторов

Сухой док. Фото: ИА PrimaMedia

Бизнес всерьез обеспокоен вероятной утратой до 50% ценного ресурса и заявляет о невозможности строить флот

27 июня, PrimaMedia. "Аукционные инициативы", согласно которым предполагается изъятие до 50% объемов промысловых видов крабов из действующей сегодня в РФ системы распределения доступа к водным биоресурсам, как минимум не вызывают отторжения у высшего руководства правительства РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию ряда отраслевых СМИ. "Первой ласточкой" ранее прогнозируемого Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ) падения инвестиций в отрасли стало предупреждение рыбопромышленников Северного бассейна о возможной остановке инвестиционных программ по строительству новых судов на отечественных верфях.

Напомним, что идея изъять крабовые квоты из действия так называемого "исторического принципа" была инициирована некими интересантами еще в ноябре 2017 года. Согласно поручению президента РФ, госорганы – регуляторы отрасли (Минсельхоз, Росрыболовство) подготовили финансовую модель продажи до 50% прав на промысел крабов на аукционах и собрали мнения и оценки бизнес-сообщества по поводу инициативы. Отрасль предсказуемо ответила резким неприятием "аукционных инициатив", закрепив свою позицию в решении IV Съезда рыбаков (прошел Москве в феврале 2018 года).

После обновления состава правительства РФ рассмотрение аукционной модели вышло на второй круг, аукционная модель и ее последствия для отрасли были последовательно рассмотрены 14 июня на совещании у нового главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и 21 июня – на совещании у курирующего АПК и рыболовство вице-премьера Алексея Гордеева (оба совещания проводились с участием представителей бизнес-ассоциаций, но в закрытом для прессы режиме).

Как ранее сообщало, ссылаясь на информацию участников совещания 21 июня, отраслевое издание Fishnews, в ходе мероприятия за введение аукционного механизма в отношении квот на краба высказались представители ФАС и ФСБ, а также руководитель "Русской рыбопромышленной компании" Андрей Тетёркин (к слову, РРПК была единственной компанией, приглашенной на совещание у вице-премьера, остальное отраслевое сообщество представляли руководители ассоциаций). Представители Минпромторга и Минэкономразвития, информирует отраслевое издание, своей позиции по острейшему для рыбной и судостроительных отраслей вопросу не высказали.

22 июня вопрос рассматривался у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, причем без участия представителей отраслевого сообщества. Ссылаясь на источники в кабмине, Fishnews сообщило, что правительство рассматривало два варианта изъятия половины крабовых квот из "исторического принципа": продажа 50% квот на аукционе с условием для победителей построить новые краболовные суда или же продажа 30% квот на аукционе безо всяких обременений и включение 20% крабовых ресурсов в программу так называемых "инвестиционных квот", при которой предприятие может рассчитывать на соответствующую долю квоты после введения в эксплуатацию нового судна или берегового предприятия.

Заявлений по поводу варианта, по которому будет решен вопрос с аукционами, от членов правительства и руководителей госорганов-регуляторов пока не последовало, руководители отраслевых ассоциаций также воздерживаются от комментариев ситуации, ожидая обнародования официальной позиции кабмина РФ.

Между тем ряд рыбопромышленных предприятий, ранее заключивших контракты на постройку судов, уведомили госструктуры о высоком риске сворачивания проектов. Как сообщает "Коммерсант", Ассоциация краболовов Севера уже предупредила президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова о возможном отказе от строительства краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК). В 2017 году, сообщает издание, участники ассоциации подписали с заводом контракты на строительство шести судов, в начале 2018 года были достигнуты соглашения о строительстве еще четырех. Если "аукционные инициативы" будут узаконены, отмечают краболовные компании Северного бассейна, предприятиям придется отвлекать значительные средства для участия в аукционах и, соответственно, придется отказаться от строительства судов.

По информации издания, позиция ОСК по этому вопросу уже направлена главе Росрыболовства Илье Шестакову. В письме, на которое ссылается "Коммерсант", ОСК предупреждает, что отказ от планов строительства 10 краболовных судов и заморозка ряда других проектов поставит Выборгский судостроительный завод в критическое положение, оставив верфь без заказов в среднесрочной перспективе и с рядом недостроенных судов на балансе.

Напомним, что согласно ранее проведенному Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ, крупнейшее объединение рыбного бизнеса в РФ) финансово-экономическому анализу, даже частичное разрушение действующей системы доступа к ресурсам с высокой вероятностью может "обнулить" рост инвестиций в отрасли, снизить налогооблагаемую базу и поставить крест на планах по модернизации рыбопромыслового флота и развитию береговой переработки.

Как ранее отмечал президент ВАРПЭ Герман Зверев, по состоянию на апрель 2018 года российские рыболовные компании заключили контракты на строительство 50 рыбопромысловых судов, причем каждое пятое построенное или строящееся судно финансируется в основном за счет доходов от крабового промысла.

Кроме того, господин Зверев прогнозировал и резкое обесценивание рыбопромысловых активов в глазах банковской системы — в случае, если права доступа к ценным крабовым ресурсам будут сокращены на 50%.

"Банки доверяют рыбопромышленным предприятиям только до тех пор, пока у предприятий есть квоты. Как только банки узнают, что квот у предприятий нет, произойдет неизбежный дефолт для целого ряда компаний — банки потребуют возврата кредитов. Это обвалит объем инвестиций со 180 млрд до 30 млрд рублей. Предприятия будут экономить на всем — на инвестициях, на зарплате, только чтобы насобирать денег на аукцион. Процентные ставки за кредиты взлетят вверх, ведь количество надежных и предсказуемых для банков заемщиков резко сократится. В зоне риска окажутся многие средние предприятия, а преимущество получат большие холдинги, имеющие доступ к кредитам государственных банков", — ранее прогнозировал президент ВАРПЭ.

По оценке Зверева, введение крабовых аукционов чревато совокупными непосредственными экономическими потерями хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов уже в 2018 году в размере 50 млрд рублей, совокупные экономические потери хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов в период до 2020 года составят уже свыше 250 млрд рублей. Прогноз снижения валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли и судостроительной отраслях от ВАРПЭ — 300 млрд рублей в период с 2018-го по 2020 годы.