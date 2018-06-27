Официальный мяч ЧМ по футболу в России. Фото: pixabay.com

Чемпионат мира по футболу требует новых средств

На проведение мундиаля дополнительно выделено 800 млн рублей

27 июня, PrimaMedia. Российское правительство дополнительно выделило свыше 800 млн рублей Министерству спорта на компенсацию затрат, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает ИА AmurMedia.

Свыше 330 млн рублей будут направлены на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре. И более 480 млн рублей выделят на эксплуатацию так называемой "временной инфраструктуры" стадионов.

Между тем оргкомитет чемпионата мира 2018 года определил затраты на организацию мундиаля в России — сумма составила уже более 31 млрд рублей, однако окончательные цифры станут известны после окончания ЧМ-2018. В то же время бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата составляет 678 млрд рублей.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финал состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".

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