Чемпионат мира по футболу требует новых средств

Официальный мяч ЧМ по футболу в России. Фото: pixabay.com

На проведение мундиаля дополнительно выделено 800 млн рублей

27 июня, PrimaMedia. Российское правительство дополнительно выделило свыше 800 млн рублей Министерству спорта на компенсацию затрат, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает ИА AmurMedia.

Свыше 330 млн рублей будут направлены на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре. И более 480 млн рублей выделят на эксплуатацию так называемой "временной инфраструктуры" стадионов.

Между тем оргкомитет чемпионата мира 2018 года определил затраты на организацию мундиаля в России — сумма составила уже более 31 млрд рублей, однако окончательные цифры станут известны после окончания ЧМ-2018. В то же время бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата составляет 678 млрд рублей.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финал состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".