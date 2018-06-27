Праздничным приемом завершился День российского предпринимательства во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

В праздновании приняли участие свыше 300 руководителей и собственников ведущих предприятий приморского бизнеса (ФОТО)

27 июня, PrimaMedia. В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Идейным вдохновителем и координатором торжества который год выступает директор МКУ "Центр развития предпринимательства" Елена Новгородова, благодаря ей на одной площадке собираются представители бизнеса и власти.

В праздновании приняли участие свыше 300 руководителей и собственников ведущих предприятий приморского бизнеса, представителей законодательной и исполнительной власти города и края, а также руководителей и членов общественных организаций и объединений предпринимателей.

Предпринимателей поздравили глава Владивостока Виталий Веркеенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края Сергей Ищенко, председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами 1 / 6

Заслуги отдельных представителей бизнеса были отмечены почетными грамотами и благодарностями от Государственной Думы Российской Федерации, администрации и Думы Владивостока, Центра развития предпринимательства.

Среди почетных гостей также присутствовали: заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Сергея Сопчука Мария Лагунова, заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Шерстюк, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир Исаков, глава Лазовского района Приморского края Юрий Мосальский, Генеральный консул Японии во Владивостоке господин Касаи Тацухико, Генеральный консул Соединенных Штатов Америки во Владивостоке господин Майкл Кийс, Генеральный консул генерального консульства Индии во Владивостоке господин Субхам Кумар и другие.

Вечер сопровождался развлекательной программой с живой музыкой и танцами, многочисленными розыгрышами ценных призов и праздничным тортом, предоставленных партнерами. В атмосфере праздника гости с удовольствием общались и обменивались дружескими рукопожатиями, активно расширяя деловые контакты.

В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами 1 / 7

Генеральным партнером мероприятия выступил лидер в области фитнеса, первый фитнес-клуб на Дальнем Востоке, созданный по международным стандартам клубной системы — клуб "Мастер Джим".

За 17 лет "Мастер Джим" сделал невероятный прорыв в спортивной жизни города и края! Были открыты: клуб во Владивостоке, которому 1 июня исполняется 17 лет, клубы в Уссурийске и Находке, которые занимают лидирующие позиции в своих городах уже более 10 лет.

Генеральный директор сети фитнес клубов "Мастер Джим" Андрей Миропольцев проанонсировал главное событие года: "Построен новый фитнес-комплекс, площадью 9500 кв. метров, до открытия которого осталось совсем немного времени". Большая мечта стала реальностью!

Андрей Миропольцев поздравил всех присутствующих с праздником и пригласил вступить в мир фитнеса и стать здоровыми, сильными и красивыми вместе с "Мастер Джим"!

Генеральным финансовым партнером проекта выступил РОСБАНК – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale.

РОСБАНК — самый надежный банк по версии журнала Forbs в 2018 году. Директор территориального офиса "Приморский" Росбанка Екатерина Зиненко отметила: "Мы работаем в разных сегментах и на разных рынках, но одно из приоритетных направлений — обеспечение роста за счет развития малого и среднего бизнеса".

В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами 1 / 6

Бизнес-Прием состоялся во многом благодаря партнерам мероприятия: компании "ЮНИЛАБ", ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", комплексу отдыха "Маяк", Салону "KARUNA SPA", ООО "СтальГрад", компании "Фитоцех ЛеСа".

Гостей вечера угощали изысканным вином от винодельческого холдинга "Inkerman International" и конфетами ручной работы от "Goldina chocolate".

Информационную поддержку мероприятию оказали: ИА "PrimaMedia", деловой еженедельник "Конкурент", информационное агентство "PRIMPRESS", деловой журнал "Эffect", журнал "Собрание Exclusive", журнал "Дорогое удовольствие", журнал "Автомир", журнал "BARLETTE", информационный портал "TYSA.RU".

В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами В событийном центре PLACE 23 мая предприниматели отметили свой профессиональный праздник. Фото: предоставлено организаторами 1 / 5

Мероприятие ежегодно активно поддерживают бизнес — ассоциации:

-Союз "Приморская торгово-промышленная плата", президент Борис Ступницкий;

-Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России", председатель Виталий Гуменюк;

-Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сопредседатель Дмитрий Сулеев;

-Приморская организация профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое Единство", председатель Марина Семенова;

-Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", председатель Юрий Мельников;

-Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток, председатель Антон Скорик;

-Ассоциация "Бизнес-клуб "Авангард", президент ассоциации Валерий Калюжный;

-"Клуб деловых людей", председатель клуба Людмила Тыщенко;

-Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Приморского края" исполнительный директор Ксения Плетцер;

-Некоммерческое партнерство Дальневосточная гильдия риэлторов, президент Александр Бордюг;

-Интерьерный клуб, председатель Елена Александровна Артамонова.

Оператором проекта на протяжении многих лет является Агентство "Планета" (учредители Елена Горелова и Людмила Тыщенко), стратегическими направлениями деятельности которого являются организация деловых и развлекательных мероприятий различной направленности, деятельность продюсерского центра по продвижению молодых и талантливых людей Приморья, продвижение проектов по туристической привлекательности края и города.