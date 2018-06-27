Если покупать двери, то непременно в магазинах "Дверь Город". Фото: Корр. ИА AmurMedia

Большой выбор, полный комплекс услуг и гарантию качества предлагают жителям Хабаровска и Владивостока магазины хабаровского предпринимателя

27 июня, PrimaMedia. Если вы собрались обновить интерьер в своей квартире или вовсе обзавелись новым жильем, то здесь не обойтись и без замены дверей. О последних трендах "дверной моды", стоимости моделей и многом другом рассказал руководитель компании "ДВ Групп". Созданная хабаровским предпринимателем компания уже открыла магазины не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, и предлагает жителям обоих городов большой выбор, полный комплекс услуг и гарантию качества на свои изделия, сообщает ИА AmurMedia.

Девять лет успешной работы

В 2009 году хабаровские предприниматели Ольга и Мартин Ананян создали в Хабаровске компанию "ДВ Групп", которая с самого начала и по сей день специализируется на продажах высококачественных входных и межкомнатных дверей отечественных производителей. За годы своей деятельности им удалось сформировать команду продавцов и технических специалистов, неравнодушных к своему делу, наработать огромный практический опыт. Компания не стоит на месте и успешно развивается.

В основе работы лежит принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Сотрудники компании готовы исполнить заказ любой сложности, удовлетворить пожелания самого требовательного покупателя, подобрать ему двери, соответствующие вкусам и стилю жизни, будь то входная дверь для загородного дома, межкомнатная — для городской квартиры или партия противопожарных дверей для оптовика. В случае необходимости сотрудники компании могут привезти даже специальную дверь с входом для домашних питомцев.



Надежная защита и красота вашего дома — выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia

Говоря о конкуренции, стоит отметить, что в компании её не только не боятся, но и намеренно располагают свои салоны в торговых центрах по соседству с конкурентами. Директор ООО "ДВ Групп" Мартин Ананян считает, что люди должны выбирать, они должны прийти и увидеть не только их ассортимент дверей, но и ряда других компаний, а потом сделать свой выбор. Конкуренция только улучшает качество! Она подстёгивает сотрудников работать лучше и искать лучшие предложения от поставщиков.

151 дверное удовольствие

Компания "ДВ Групп" предлагает клиентам широкий выбор входных и межкомнатных дверей крупнейших российских производителей.

Эти модели смогут по праву украсить интерьер вашего дома, надежная система защиты предотвратит проникновение злоумышленников. Благодаря качественной фурнитуре они прослужат долгое время и будут открываться и закрываться бесшумно. Приятная внешняя отделка выделит вашу дверь среди соседних и задаст тон дизайну всего дома. Современный утеплитель избавит от постороннего шума, сквозняков и запахов. Экологически чистые материалы, используемые при производстве, не вызывают никаких аллергических реакций.

Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia 1 / 11

В настоящее время в салонах сети представлена 151 модель дверей, в ассортименте двери категорий от эконом до элитной. Здесь всегда можно выбрать дверные ручки, замки, накладки, петли и другую фурнитуру.

На сегодняшний день писк моды на Западе — двери в эмалевом покрытии. Они уже представлены у производителя "Океан", стоят в районе 20 тысяч рублей. Сейчас это модное направление двигается и на Дальний Восток.

По оценке поставщиков, в Хабаровске ассортимент дверей представлен намного шире, чем во Владивостоке. Поэтому компания "ДВ Групп" решила и там открыть свои магазины, предложить клиентам больший ассортимент и наличие. Основное преимущество компании – это наличие товара на складе. 90% ассортимента люди могут прийти и купить здесь и сейчас.

Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia 1 / 3

— Для жителей Владивостока особенно интересны двери "Алмаз" с дивиаторами, то есть с 16 точками запирания. Это двери для настоящих фанатов защиты! Они там не представлены. Мы единственная компания, которая продает двери "Алмаз" именно такой комплектации — формат разрабатывался четыре года назад совместно с заводом-изготовителем. Это была именно наша задумка, — поделился Мартин Ананян. — Её лучше устанавливать в квартиру. На улицу надо только термодверь, их мы тоже продаем. Они есть у производителей входных дверей торговой марки "Алмаз", "Меги", "Город Мастеров".

Также во Владивостоке компания предлагает полный ассортимент межкомнатных дверей завода "Мастер К". Это двери с покрытием экошпон. Царговая конструкция позволяет делать их нестандартной формы. Конечно, придётся подождать, когда завод изготовит дверь, зато заказать высоту полотна можно до 2,4 метра. Часто такие двери берут в "сталинки", поскольку там проёмы гораздо выше типовых. Среди новинок стоит отметить "Флоренцию". Это модель с новым покрытием экошпон в трех цветах, которая очень похожа на крашенную дверь, с красивыми наличниками, сандриками, капителями, очень эстетичная. Таких дверей во Владивостоке раньше не было. Компания "ДВ Групп" первой представляет её там. Ценовая позиция комплекта – в районе 10 тысяч рублей.

В Хабаровск эту модель привезли две недели назад. Уже есть продажи. Две из них состоялись под руководством дизайнера. Во Владивостоке покупатели пока присматриваются. 10 тысяч – не так дешево, но для тех, кто делает добротный ремонт, вполне достойная цена. Они долговечны, замечательно подходят для влажных помещений, то есть в ванную и туалет.

Установка прилагается

Без квалифицированного монтажа невозможно гарантировать качественную и долговечную работу дверной конструкции, поэтому в компании "ДВ Групп" создано своё монтажное подразделение. Имея в штате опытных, квалифицированных монтажников, компания предоставляет гарантию от двух лет как на само изделие, так и на его установку. Поэтому она полностью уверена в надежности и качестве конечной продукции и делает всё возможное, чтобы эту уверенность передать своим клиентам. Прайс на монтаж можно посмотреть здесь.

Заказывая межкомнатные двери в компании, покупатель в магазине получает прайс на установку и может сам подсчитать итоговую стоимость монтажа всех дверей. Срок установки — от одного дня!

Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia 1 / 2

Компания "ДВ групп" производит абсолютно бесплатную доставку межкомнатных дверей до квартиры в черте города Хабаровска при заказе от 5000 рублей. Доставка входных дверей, а также монтажа дверей в черте города Хабаровска производится бесплатно, если Вы оформляете покупку вместе с установкой.

Купить, не выходя из дома

Следуя современным тенденциям, компания "ДВ групп" предлагает своим клиентам приобрести товар в режиме "онлайн", не выходя из дома. На сайте компании они могут сделать заявку на бесплатный замер и на обратный звонок. Им перезвонят и ответят на все вопросы, которые их интересуют. Оплату нужно будет перевести на расчетный счет компании, и вам сделают доставку, монтаж и всё, что захотите. При заказе с сайта покупателю предоставляется скидка от 500 рублей. Данное предложение действует и для жителей Владивостока.

Как сэкономить

Весьма приличную скидку на двери "ДВ Групп" предлагает всем новоселам и обладателям ипотеки — 30 %.

Периодически действует скидка на проведение монтажных работ.

Да, и производители радуют примерно раз в полгода покупателей скидками, о чем незамедлительно сообщается на сайте компании.

Скидки на двери во Владивостокских магазинах "ДВ Групп" отличаются от хабаровских. Это связано с логистическими особенностями региона. На владивостокском сайте покупатели всегда найдут актуальную информацию.

Гарантия качества – непременное условие

По словам Мартина Ананяна, качество входных и межкомнатных дверей отследить довольно просто.

— При установке дверей возникновение дефектов практически исключено, если это делают наши специалисты. Однако, если покупатель нам заявляет, что у него брак, едем, анализируем ситуацию, если надо – проводим экспертизу. Мы понимаем, что заводской брак есть в любом производстве. В этом случае просто меняется дверь у потребителя. А дальше сообщаем номер партии и дату изготовления поставщику, и он разбирается, в чем причина. За годы работы вокруг нас остались только добросовестные производители, — пояснил Мартин Ананян.

Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород". Фото: Корр. ИА AmurMedia 1 / 7

Кроме того, примерно раз в год проводится оценка качества работы компании среди тех покупателей, кому устанавливались двери. Опрос прошлого года показал, что 99% клиентов оказались удовлетворены.

Информация об организации:

ООО "ДВ групп"

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Кавказская, 35 (для ООО "ДВ групп")

ОГРН 1092724003250