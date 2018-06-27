Молодежь на BMW и Infiniti постарше на «японках»: Автостат о среднем возрасте водителей

BMW. Фото: pixabay.com

Данные получили на основе анализа 163 тысяч анкет

27 июня, PrimaMedia. Средний возраст владельца легкового автомобиля в России составляет 36 лет. Но, в зависимости от марки авто цифра может отличаться, передает ИА PrimaMedia.



Данные о возрасте автовладельцев специалисты аналитического агентства "Автостат" получили после того как проанализировали почти 163 тысячи анкет автовладельцев. Сведения о себе заполняли автовладельцы всей страны в возрасте от 18 до 65 лет.

По итогу анализа специалисты составили отдельный рейтинг автомарок по среднему возрасту их владельцев.

Самые молодые водители владеют автомобилями марок Infiniti и BMW, их средний возраст 33 года. Немногим старше – 34 года — владельцы "японок", таких как Honda, Mazda, Subaru. А вот марки Toyota, LADA и Audi предпочитают люди в возрасте 35 лет.

Самая взрослая аудитория— 41 год — у автомобилей SsangYong и Great Wall. На год младше собственники авто FIAT и Jeep. 39-летние отмечали в своих анкетах модели автомобилей Renault, Suzuki, Land Rover, Chery и Lifan .