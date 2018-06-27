Александр Кайданович: Новый тренд государственной молодежной политики – это доверие

Александр Кайданович. Фото: ИА PrimaMedia

Директор департамента по делам молодежи рассказал о мероприятиях, праздниках и социальных проектах, проводимых в крае в Год добровольца

27 июня, PrimaMedia. Директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович стал собеседником ИА PrimaMedia накануне Дня молодежи, который в России отмечается сегодня, 27 июня. Предметом беседы стали молодежные инициативы, участие молодых приморцев в общероссийских форумах и событиях федерального масштаба, а также меры поддержки, которую государство оказывает молодым семьям.

— Александр, с каким багажом департамент по делам молодежи подошел к празднованию Дня молодежи? Что нового и интересного получилось сделать за предыдущий год?

— Праздник приходится на будний день, и все города и районы Приморья отмечают его в этом году либо до, либо после даты 27 июня, в выходные, чтобы охватить максимальное количество молодежи. Владивосток и Находка очень хорошо отметили на минувших выходных. Очень много было народа, много качественного контента. Здорово, что не чиновники делали этот праздник, а общественные организации, которые вместе с администрациями своих муниципальных образований наполнили день событиями. Молодежь для молодежи — это всегда заслуживает внимания, потому что никто не может сказать лучше, что нужно молодежи, чем сама молодежь. А молодежь у нас с каждым годом меняется. Даже 6 лет назад, когда я начинал работать в администрации, все было совсем по-другому: молодежь и ее требования были другими. Департамент также старается многое делать для молодежи. В прошлом году на форуме молодежи Приморского края мы выдали различными грантами более 10 миллионов рублей общественным организациям и инициативным молодым гражданам. Совместно с молодежными общественными организациями мы реализуем различные проекты. Не только традиционные, как, например, КВН или спорттур. Ребята, которые уже чего-то добились в своей жизни, едут в небольшие муниципальные образования и рассказывают молодежи, как на великах кататься, допустим. Можно собирать, разбирать велосипеды, конструировать, необязательно тратить на это большие деньги, которых у ребят нет. Есть уличный спорт, который тоже не требует особых затрат, те же турники, которые стоят в муниципальных образованиях невостребованными. На самом деле на них можно заниматься, делать крутые вещи.

Могу сказать, что среди молодежи стало меньше курящих и пьющих, по моему мнению. Можно дискутировать на эту тему, но я считаю, что для молодого человека сегодня курить не модно. 10 лет назад или когда я был студентом, школьником, это было модно. Вообще, считаю, нет ни одного человека, который может встать и сказать "Молодежь сегодня в Приморском крае или в конкретном муниципальном образовании такая-то. Она слушает 4 исполнителя и занимается тем-то". Каждый молодой человек – это индивидуальность. Это не только воспитание, которое дают ему родители. Большую роль играет школа, на которую тоже нужно обращать внимание.

— С какими организациями сотрудничает департамент по делам молодежи?

— У нас проводится ряд мероприятий совместно с российским движением школьников (РДШ), с Юнармией. Благодаря появлению РДШ у нас больше детей стало принимать участие в сменах всероссийских детских центров "Океан", "Орленок", "Артек". Есть специальные смены, в том числе для приморских детей. Сегодня ВДЦ "Океан" проводит их больше. это плюс. Новые направления появились — всевозможные конкурсы. Мы получаем множество писем от наших московских коллег, что приморские дети победили в том или ином конкурсном мероприятии. Летом каждый год идет большая форменная кампания. Есть автоматизированная информационная система "Молодежь России", где представлены все федеральные мероприятия, куда могут поехать молодые приморцы. Отбор ведут федеральные эксперты. Если раньше был один Селигер, сейчас очень много различных форумов, в том числе у нас на ДВ есть федеральный форум, который находится в городе федерального значения, как говорят хабаровчане, Комсомольске-на-Амуре. От Приморья 90 человек приняло в нем участие. На первой смене раздавались в том числе и гранты. Бюджет обыгранных нашими ребятами грантов окупил поездки всей форменной кампании, там порядка 2 миллионов на все эти мероприятия есть. Мы отправляем не "своих ребят по знакомству", как модно говорить. Пожалуйста, заходите на "Молодежь России", регистрируйтесь, заполняйте качественно заявку, и если вы соответствуете тематике смены и вас федеральные коллеги рекомендовали, вы попадаете в нашу квоту — от 2 до 30 человек на смену… Кто-то летает за счет вузов, мы всегда идем навстречу ребятам и пишем письма вузам, договариваемся, и вузы отправляют ребят. Кто-то ездит сам, и возвращается со всевозможным финансированием. Обычно участвуя в какой-то грантовой истории, авторы проектов уже имеют какую-то поддержку своих муниципалитетов, либо у них есть партнерский, спонсорский пакет, и он получают федеральное софинансирование.

— Расскажите о финансовой помощи края молодым семьям.

— У нас реализуется программа "Квартира молодой семье". В этом году субсидия предусмотрена на 300 молодых семей. В выдаче субсидий мы уже к половине продвигаемся, кто уже купил квартиры. Эта субсидия покрывает порядка 30-35 процентов, если есть ребенок, от стоимости жилья. Во Владивостоке средняя выплата 800 тысяч рублей, хватает на первоначальный взнос по ипотеке. Если в семье 3 ребенка, выплаты доходят до 1,2 миллиона. Во Владивостоке цена квартир с большими нолями, а в Фокино, когда мы ездили программу проверять, хватает 800 тысяч или миллиона, чтобы жилплощадь приобрести. Везде цена на квартиры различная. Кто-то приобретает, кто-то берет ипотеку. Сейчас у нас идет государственная поддержка, в том числе и молодых семей, по ипотеке. В эту программу тоже можно заявиться. 25 муниципальных образований у нас участвуют.

— Может во Владивостоке появиться молодежный форум федерального значения, или для Дальнего Востока форума "Амур" в принципе достаточно?

— Одно время мы отправляли ребят на Сахалин, потом возник федеральный форум "Амур". Конечно, в какой-то перспективе мы бы хотели, чтобы у нас была такая площадка, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся проводить федеральные мероприятия другие, которые не проводит Хабаровск — ту же "Студенческую весну", "Красу студенчества России", когда к нам приезжала молодежь со всей страны. В рамках Фестиваля молодежи и студентов в прошлом году мы провели также свою площадку, одну из 16 на территории РФ. К нам иностранцы приезжали из 50 стран, и я знаю, что ребята, которые с ними общались, получают обратную связь, что они снова хотят приехать во Владивосток, только не летом, потому что билеты из Европы дорогие. Конечно, к проведению федерального форума нужно стремиться, но пока "Амура" достаточно, я считаю.

— Если мы говорим про празднование "Дня М" в Приморье, не могу не отметить еще один большой праздник – "Крылья Востока", который 30 июня прогремит во Владивостоке. Со всего края съедутся несколько тысяч выпускников. Расскажите поподробнее, что нас ждет 30-го числа?

— По инициативе врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко было принято решение провести этот праздник для выпускников школ. Некоторый данные о празднике держатся в секрете. Каждому выпускнику из всех муниципальных образований была предоставлена возможность получить билеты на себя и на своих родителей или законных представителей… То есть, там будут не только молодые люди. Мы получили заявки, пригласительные передали в департамент образования, а он их распространил. Но мало кто знает, что праздник начнется еще 29-го июня, когда во Владивосток приедут золотые медалисты из всех районов. Сегодня не администрация края решает, кто получает медали, а сами школы. Все медалисты также получили пригласительные. У них будет прием у губернатора, посещение Театра молодежи, премьера спектакля "Алые паруса", океанариума. Вечером они также примут участие в празднике. Сам праздник пройдет на набережной Цесаревича. Будет отдельная площадка для выпускников, отдельная для жителей и гостей Владивостока. Будет концерт, программу рассказывать не буду. Мы с администрацией города площадку планируем максимально увеличить, чтобы вместить большее количество человек. Будут задействованы мост, док, водная акватория, все остальное, местные телеканалы. Можно будет все вживую посмотреть. А на краевом телеканале можно будет увидеть прямую трансляцию.

Спрашивают, нужен ли этот праздник? Такого шоу у нас на Дальнем Востоке не было, ну разве только на саммите АТЭС. Световое шоу, надеюсь, поразит и выпускников, и жителей ПК. Не у всех есть возможность съездить на "Алые паруса" в Санкт-Петербург. Первый раз мы делаем такой праздник во Владивостоке, и очень много трудностей. Слышим возмущения по поводу перекрытия трасс. Но это неизбежно по технике безопасности во время монтажа. Кроме того, частично будет ограничено движение 30-го июня, чтобы была пешеходная зона, так как очень много горожан пройдет мимо лодки С-56 и дальше на набережную Цесаревича. На Цесаревича нельзя будет парковаться. Мне сейчас трудно оценить эффект от этого праздника, потому что я его сам не видел, и думаю, что все будет красиво, красочно, и всем понравится.

— Какие еще большие мероприятия планируются департаментом молодежи в этом году?

— Самое главное – Форум молодежи Приморского края, который финиширует в этом году в соответствии с указом президента РФ. В России 2018-й объявлен Годом добровольца-волонтера. У нас проходит линейка мероприятий по этому поводу, конкурс "Волонтер года" и региональный этап конкурса "Доброволец России". Уже подано более 150 заявок. Мы вторые в России по количеству заявок, по крайней мере, на выходных было именно так. Можно было подать любой добровольческий проект, обещают, что грант может достигать 1 миллиона рублей.

Сегодня Приморский край выигрывает очень много президентских грантов, в том числе летний молодежный форум "Андреевский городок" получил большую сумму на его проведение. Много социальных организаций выигрывают президентские гранты, но помимо президентских есть еще большая линейка грантов у "Росмолодежи". Это и гранты индивидуальные, которые разыгрываются в том числе на Амуре и будут разыгрываться осенью, и гранты для коллективов, в том числе для творческих, и с этого года до 15 миллионов рублей могут выиграть образовательные организации. Буквально на днях будут известны победители среди образовательных организаций. Но надо четко понимать, если ты защитил проект и его поддержали, то надо идти до конца, а не съезжать потом. Например, мы выделяем 300 тысяч рублей, но требуем представить смету, как полагается. Это очень важно, потому что без проектного управления сегодня никуда, и если ты научился у нас и у Росмолодежи выигрывать, то тебе и дальше будет легче выигрывать другие гранты, отчитываться за них и все делать правильно. Но очень многие презентовали, а дальше думают, что все сделают за них. Это не так.

— А общая сумма какая заложена на эти гранты?

— Больше 10 миллионов в этом году. Есть опыт других регионов, мы его сейчас изучаем. Все грантовые программы реализуются через 44 Федеральный закон — это торги. Стараемся максимально с коллегами прописать техническое задание, тратим очень много времени, чтобы этот проект реализовать, чтобы идея, даже самая безумная, воплотилась в жизнь. У нас очень много проектов, которые реализуются. Например, фестиваль "Мосты", который мы тоже финансируем, в этом году совместно с управлением по делам молодежи администрации Владивостока. Другие проекты мы тоже стараемся в партнерстве с администрациями городов воплощать.

— Получается ли со всеми муниципалитетами на данный момент работать нормально? Или в каких-то муниципальных образованиях отделы по работе с молодежью, мягко говоря, не очень хорошо работают?

— У нас отдел по делам молодежи есть только в администрации Владивостока…

— Отдельно выделенных нет?

— В Находке молодежная политика реализуется совместно с туризмом, в Артеме совместно с культурой и туризмом, в Уссурийске совместно со спортом. Но это не самое страшное. А вот когда один специалист в муниципальном образовании отвечает за культуру, туризм, спорт и еще молодежь, это, конечно, трудно. От нас идет очень большой поток информации, и сегодня мы предоставляем молодежи очень много возможностей принимать участие в различных конкурсах, грантах и так далее. Мы не рассчитываем на специалистов в муниципальных образованиях, которые долго доносят информацию до людей. У нас есть своя база рассылки, где более 10 тысяч человек. Мы очень активно ведем социальные сети.

Конечно, проблем много. Я думаю, они и будут, потому что если сравнить нас с Хабаровским краем, где на молодежную политику около 200 человек работает, то Приморье не в лучшем положении. Но если сравнить то, что было 6 лет назад и сейчас, то мы намного ушли вперед от предшествующих коллег. И количество выезжающей на какие-то форумы за пределы Приморского края молодежи, членов общественных организаций, стало в разы больше. Но этого, конечно, недостаточно. У нас есть система ключевых показателей. Среди регионов ДВФО мы отстаем от Хабаровска на 0,5 пункта. Где-то 45 место занимаем, по-моему, в РФ среди всех субъектов. Для этого нужно очень многое делать. В центральной России больше возможностей не потому, что денег больше, или молодежь лучше, а потому, что они в центре находятся, а все мероприятия у нас все равно проводятся в центре. Кроме того, завидую, когда коллеги рассказывают, что у них сеть из 15 подведомственных учреждений. У нас такого, к сожалению, нет. Но у нас сильнее именно общественные объединения. Инициативные. Не всем нужны деньги. Им нужна, например, какая-то инфраструктурная помощь.

— Если говорить о молодежи, я разговаривал с ребятами, которые уже давно занимаются организацией молодежных мероприятий. Они говорят, что сейчас почему-то пошла такая волна, что нет новой активной молодежи. Все мероприятия, которые происходят в городе и крае, делаются теми, кто делает их уже несколько лет. А новичков, молодой шпаны, которая делала бы крутые мероприятия, почему-то нет. Многие сетуют на демографический спад. Есть мысли на этот счет? Это действительно так или все-таки нет?

— Может быть, новых ярких звезд нет потому, что привыкли доверять прежним… Но на самом деле очень много активной молодежи, о которой мы пока не знаем. Сегодня все сделано для того, чтобы можно было заявляться независимо от того, знают тебя или нет. Очень многие в своем дворе делают что-то очень классное, но не идут в департамент, чтобы сказать, какие они классные, им это не надо. Но возможность у них такая есть. Новые ребята приходят, заявляются со своими проектами. Мы стараемся, чтобы дальше они вошли в обойму активистов и производили что-то на более высоком уровне. Любая поездка – это повышение квалификации. Новый тренд государственной молодежной политики – это доверие. Чем больше тебе будет доверять молодежь, тем больше ты сможешь доверить молодежи.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.