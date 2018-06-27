Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

АПК. Фото: ИА PrimaMedia

Вице-губернаторов, омбудсмена и ряд чиновников старше 70 лет ждут отставки. В "белом доме" с этим согласны не все

27 июня, PrimaMedia. Прокурор Приморского края предложил установить предельный возраст пребывания на госслужбе для ряда приморских чиновников на уровне 70 лет. Ограничения коснутся вице-губернаторов, руководства и членов Избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты и омбудсменов. В случае принятия закона, своих должностей могут лишиться три высокопоставленных чиновника. В парламенте Приморья считают, что нужно понижать не предельный возраст, а повышать качество медицинского обслуживания и оценивать чиновников по их состоянию. Тем не менее, Законодательное собрание края поддержало инициативу прокурора в первом чтении. По информации ИА PrimaMedia, законопроект вызвал споры, замечания есть и у врио губернатора.

Законопроект краевого прокурора Сергея Бесчассного депутаты рассмотрели на очередном заседании сегодня, 27 июня. Как пояснила старший помощник прокурора Елена Барабаш, ранее депутаты уже установили предельный возраст для председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместителя на уровне 70 лет. Поскольку ряд должностных лиц несет высокую нагрузку, в том числе психоэмоциональную, предлагается эту норму расширить.

"Предлагается такой возраст ввести в отношении всех вице-губернаторов, уполномоченных (по правам человека, по защите прав предпринимателей, по защите прав детей), председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии Приморского края, членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих на постоянной основе, председателей территориальных избирательных комиссий, имеющих статус юридического лица, председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты края", — перечислила помощник прокурора.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе – 65 лет, с учетом максимального продления срока службы до 70 лет, установлен Федеральным законом о госслужбе. При этом достижение государственным гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской службе является основанием для его увольнения.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены иные ограничения для приема на эти должности. В частности, гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей по должности госслужбы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной судимости. Не может быть принят на должность гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Депутаты в первую очередь обратили внимание на возрастное ограничение. Председатель комитета Заксобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что имеет место расхождение с госполитикой в части повышения пенсионного возраста. По его мнению, это избыточное решение, намного важнее обеспечить качественное медобслуживание и оценивать чиновников не по возрасту, а их состоянию.

"Мы повышаем пенсионный возраст и ограничиваем предельный возраст одновременно. Мы знаем, что возраст зависит от психоэмоционального состояния. Кто-то недееспособен в 40 лет, а кто-то и за 70 лет в здравии. Тут не возраст нужно ограничивать, а обеспечивать качественным медицинским обслуживанием", — считает Галуст Ахоян.

По словам Елены Барабаш, эти вещи не взаимосвязанные. Представитель прокурора пояснила, что в случае с пенсионным возрастом речь идет об изменении трудового законодательства, а не закона о госслужбе.

Согласно законопроекту, при наступлении одного из указанных случаев лицо, замещающее должность, подлежит увольнению. Таким образом, в случае принятия закона, под прописанные правила попадают, как минимум, сразу три чиновника: назначенный новым главой региона вице-губернатором по сельскому хозяйству Валентин Дубинин (1946 г.р.), член Избирательной комиссии Приморья Виктор Рева (1947 г.р.) и уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий Розов (1943 г.р.). Среди возрастных представителей краевой власти, но пока не попадающих под указанные нормы, сенатор от Приморья Светлана Горячева (1947 г.р.).

Законопроект прокурора вызвал обсуждение в стенах краевого "белого дома". Не согласны с возрастным ограничением, как в парламенте, так и в администрации Приморья. Тем не менее, депутаты приняли его в первом чтении. Ко второму чтению не исключены поправки со стороны врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.