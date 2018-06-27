Facebook. Фото: pixabay.com

Цукерберг может уйти из Facebook

СМИ узнали о возможности его увольнения с поста главы компании

27 июня, PrimaMedia. Крупные инвесторы Facebook недовольны работой основателя соцсети Марка Цукерберга на посту председателя правления и намерены требовать его увольнения. Известно, что суммарно инвесторы обладают акциями компании на $3 млрд, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на газету "Известия".

Как пишет Business Insider, инвесторов все больше возмущает способ Цукерберга управлять Facebook, особенно на фоне недавних скандалов с президентскими выборами США и компанией Cambridge Analytica.

При этом, инвесторы уверены, что корпоративная структура компании дает Цукербергу неприкосновенность в роли исполнительного директора и председателя правления.

По словам одного из акционеров Facebook Скотта Стингера, есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное.

На место Цукерберга инвесторы предлагают назначить независимого исполнительного директора.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. В 2016 году во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа она незаконно получила данные 50 млн аккаунтов в соцсети.

8 июня администрация Facebook заявила, что публикации 14 млн пользователей, которые предназначались ограниченному кругу лиц, стали доступны широкой общественности.

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