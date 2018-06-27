Спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ покажут в кинотеатре "Океан" во Владивостоке. Фото: http://illuzion.ru/

Спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ покажут в кинотеатре «Океан» во Владивостоке

Единственный сеанс драматического шоу Александра Петрова состоится 4 июля в 19.00 (18+)

27 июня, PrimaMedia. Актер Петров два года назад придумал авторскую постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которая не перестает удивлять зрителей. Создатели продолжают экспериментировать с новыми форматами. Теперь невероятную историю любви, рассказанную Сашей Петровым в спектакле, покажут и в кинотеатрах. Жители многих российских городов смогут прийти 4 июля в кинотеатр в своем городе и увидеть live-кино #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Во Владивостоке его покажут в кинотеатре "Океан", сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров "Иллюзион".

"Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, я всегда отвечаю, что это кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно, главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями – у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах", – рассказывает Саша.

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и запись спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.

Успей #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кино!

Билеты в продаже.

18+

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