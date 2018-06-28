Дмитрий Кириченко назначен новым директором макрорегиона "Дальний Восток" в компании Yota. Фото: предоставлено компанией Yota

Он будет заниматься реализацией бизнес-стратегии мобильного оператора в 11-ти регионах РФ

28 июня, PrimaMedia. Директором макрорегиона "Дальний Восток" в компании Yota назначен Дмитрий Кириченко. Он будет заниматься реализацией бизнес-стратегии мобильного оператора в 11-ти регионах РФ.

"Макрорегион "Дальний Восток" один из самых динамично развивающихся. Дмитрий хорошо знаком с его спецификой, поэтому я уверен в том, что он сумеет достичь всех поставленных перед ним целей", — говорит генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Справка: КИРИЧЕНКО Дмитрий. Родился в 1977 году в Приморском крае. Свою карьеру начал в 2004 году с позиции мерчандайзера в JTI, откуда в 2009 году ушел в компанию Red Bull GmbH на должность регионального менеджера Дальнего Востока. В 2012 году Дмитрий возглавил коммерческий департамент ПАО "МТС". В 2016 году перешел на аналогичную должность в компанию "Эником" ("Невада групп"). В июне 2018 года перешел в Yota на должность директора макрорегиона "Дальний Восток".

"Я рад присоединиться к молодой, амбициозной команде Дальнего Востока. Готов поддержать стабильный рост абонентской базы в регионе и активно развивать продажи с применением моего опыта", — говорит Дмитрий Кириченко.