Сергей Сопчук: Обнуление ставки НДС на авиаперевозки станет важным шагом для ДФО

Самолет. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Депутат Госдумы РФ указал на положительный эффект, который повлечет принятие нового закона

27 июня, PrimaMedia. Обнуление ставки НДС усовершенствует авиасообщение между регионами Дальнего Востока и с другими субъектами страны. Это будет способствовать развитию туризма в Дальневосточном федеральном округе и его экономики. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ, руководитель межкоординационного совета партии "Единая Россия" в ДФО Сергей Сопчук, комментируя внесение в нижнюю палату федерального парламента законопроекта об обнулении ставки НДС на авиаперелеты в пределах дальневосточных регионов и их авиасообщения с западными регионами России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Напомним, на днях правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект об освобождении от НДС внутренних авиаперевозок в регионы и из регионов Дальнего Востока. Депутаты Госдумы предлагают установить ставку НДС в размере 0% на внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа — при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории ДФО.

"Обнуление ставки НДС на авиаперевозки с пунктом назначения или отправления на Дальнем Востоке – это важный шаг для повышения транспортной доступности как внутри дальневосточных регионов и между ними, так и с регионами центральной и западной части страны. Сегодня все эти маршруты авиасообщения весьма востребованы. Регионы активно развивают местное авиасообщение, поскольку субъекты весьма протяженные, не везде есть круглогодичное автодорожное сообщение", — сообщил депутат ГД.

Парламентарий отметил, что обнуление ставки НДС будет способствовать развитию разных видов туризма в регионах ДФО.

"Дальневосточники с удовольствием путешествуют по соседним регионам, поскольку своя "специализация" есть у каждого: у одних пляжный отдых, у других горнолыжный туризм, у третьих – уникальные музеи вечной мерзлоты. Более доступными для граждан станут поездки в западные регионы страны — и это будет способствовать не только развитию туризма, но и укреплению связи между родственниками и друзьями", — подчеркнул Сопчук.

Он добавил, что наиболее востребованными по-прежнему остаются авиаперелеты в регионы за пределами Дальнего Востока, как с целью туризма, так и поездки к родным, близким и просто друзьям. И указал, что в последние годы в ДФО активно развивается туристическая сфера, причем есть стабильный спрос на направления, актуальные для каждого из четырех сезонов. Принятие закона об обнулении ставки положительно отразится на экономическом обороте регионов.

"Все регионы Дальнего Востока заинтересованы в росте числе туристов из других регионов. С каждым годом туристическая инфраструктура, причем часто круглогодичной направленности, развивается во всех его субъектах", — подытожил руководитель МКС.

В настоящее время ставка НДС на внутренние воздушные перевозки в РФ установлена в размере 10%, за исключением авиасообщения с Крымом и Калининградской областью, где действует нулевой тариф (для Крыма — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — бессрочно). Законопроект об обнулении ставок НДС для авиаперевозок в регионы и из регионов Дальнего Востока был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 6 июня 2018 года.