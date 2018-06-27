Экс-главу строительной компании во Владивостоке признали виновным в хищении 100 млн рублей

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Махинации было совершены в рамках выполнения контрактов по реконструкции детского сада

27 июня, PrimaMedia. Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего директора МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" Владивостока виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В результате его финансовых махинаций из бюджета было похищено больше 100 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Судом установлено, что фигурант в рамках реализации программы "Развитие образования Владивостока" заключил 2 контракта на выполнение работ по реконструкции детского сада.

Экс-директор подписал дополнительные соглашения к муниципальным контрактам, хотя он знал, что не имеет на это законных оснований.

Условиями соглашений предусмотрел перечисление авансов за фактически невыполненные работы, перечислив подрядчику (ООО "ВладСтрой-1") в общей сумме более 100 млн рублей бюджетных средств.

После поступления на счет строительной организации авансовых платежей, в марте 2016 года, директор подрядчика, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, похитил перечисленные учреждением денежные средства.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных организациях сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.