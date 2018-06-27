Возле заповедного острова Петрова резидент СПВ построит круглогодичную базу отдыха

Остров Петрова. Фото: ИА PrimaMedia

На территории будущего объекта ведутся археологические раскопки

27 июня, PrimaMedia. Резидент Свободного порта создаст круглогодичный комплекс отдыха напротив острова Петрова в Лазовском районе Приморского края. Уже приступили к проектированию, параллельно на территории будущего объекта ведутся археологические раскопки. Ранее здесь были найдены древние памятники разных эпох. Месяц назад свой проект директор строительной компании Евгения Ольшанова представила главе Приморья Андрею Тарасенко на его встрече с предпринимателями Лазовского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Остров Петрова, который издавна известен своими великолепными пейзажами и интересными преданиями, расположен в одноименной бухте на территории Лазовского заповедника Приморья. Небольшой участок суши, окруженный морем, имеет форму кита, приподнявшегося над водой. Согласно археологическим находкам, тысячи лет назад остров Петрова заселяло племя Бохай, посадившее там остроконечные тисы, с которыми связано множество красивых легенд. Сегодня тисовая роща, растущая на острове, вмещает в себя четверть всех тисов, произрастающих на территории Российской Федерации.

Согласно концепции развития, здесь появится гостиница с бассейном, радоновыми и мараловыми ваннами, велнесс-центр, веревочный городок и эко-тропы.

Первый этап проекта стоимостью 50 млн рублей предполагает строительство летних гостевых коттеджей, административного здания, оборудование кемпинга. К пляжному участку уже подведены электричество и высокоскоростной интернет.

Параллельно резидент СПВ совместно со специалистами Дальневосточного федерального университета осуществляет археологическое обследование территории. По словам Евгении Ольшановой, выбранное для реализации проекта место – уникально.

"В одной точке сошлись заповедная природа Приморского края, открытое море и обнаруженные археологами древние стоянки народов, с давних времен населявших Тихоокеанское побережье. В эти элементы природы и истории будет бережно вписана круглогодичная инфраструктура для туристов, созданная с использованием технологий “зеленого” строительства и включающая объекты СПА", – отметила она.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по обнаружению и сохранению историко-культурного наследия. В планах компании – не только найти и защитить памятники археологии, но сделать их доступными для туристов и гостей строящегося комплекса.

Как пояснил директор учебно-научного музея ДВФУ, доцент департамента истории и археологии школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов, Дальний Восток – одна из немногих территорий страны, где отсутствуют музеефицированные археологические объекты.

"По архивным данным нам известно, что на данном участке ранее были выявлены древние памятники разных эпох: бронзового и раннего железного веков. В середине июля мы приступим к детальному археологическому обследованию территории, проведем разведочные раскопки, и мы рассчитываем, что сможем обнаружить еще более древние объекты. Надеюсь, что совместно с компанией “Поющие пески” нам удастся воплотить в жизнь давнюю мечту дальневосточных археологов, краеведов и всех неравнодушных к истории нашего уникального края – реализовать проект по созданию общедоступного музеефицированного археологического памятника, что будет настоящим событием в культурной жизни региона", – отметил эксперт.