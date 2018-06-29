"Трилитон" проводит в Приморье акцию "Банзай! Бетон". Фото: предоставлено компанией "Трилитон"

«Трилитон» проводит в Приморье акцию «Банзай! Бетон»

Любой может выиграть ужин в японском ресторане, толстовки, термокружки и сладкие призы

29 июня, PrimaMedia. Хочешь выиграть ужин в японском ресторане? Толстовки, термокружки и сладкие призы? Тогда делай креативные фотографии с символикой "Трилитона" и участвуй в акции, сообщили ИА PrimaMedia организаторы мероприятия.

Условия участия:

  1. Сделай креативное фото с символикой "Трилитона".
  2. Размести фото у себя в Instagram. К участию допускаются только открытые аккаунты в Instagram. От одного участника к финалу в конкурсе принимается одна фотография.
  3. Поставь хэштэги #трилитон #банзайбетон и отметь на фото @triliton_vl.

Если нет Instagram, присылай фото на почту triliton_vl@bk.ru.

В качестве символики могут быть использованы:

  • Ростовые фигуры, которые найдутся по адресам: г. Владивосток: Русская, 65, офис ООО "Центр снабжения ДВ", ТРЦ "Черемушки", 2-ой этаж (ул. Черемуховая, 15).
  • Автобетоносмесители "Трилитона".
  • Любые другие носители, содержащие название и/или логотип "Трилитон" в фирменном стиле.

Каждый конкурсант получает возможность принять участие в экскурсии на заводе, где производят бетон "Трилитон".

Выбор победителей:

  1. Среди фото в Instagram с хэштэгами #трилитон #банзайбетон и отметкой @triliton_vl организатором выбираются 25 участников с самими креативными фото, эти участники получают брендированную продукцию.
  2. Из 25 выбранных участников экспертное жюри выбирает пять лучших фото, которые становятся победителями и получают сертификат на ужин в японском ресторане.
  3. Пользователь, набравший наибольшее количество "лайков" под своим фото, получает приз зрительских симпатий – сертификат и брендированную продукцию.

Спонсор призов – сеть ресторанов "Токио".

Сроки проведения акции – с 30 июня по 31 июля 2018 года.

Организатор – ООО "Центр снабжения ДВ". Возрастные ограничения – 12+.

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