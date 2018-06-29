«Трилитон» проводит в Приморье акцию «Банзай! Бетон»

29 июня, PrimaMedia. Хочешь выиграть ужин в японском ресторане? Толстовки, термокружки и сладкие призы? Тогда делай креативные фотографии с символикой "Трилитона" и участвуй в акции, сообщили ИА PrimaMedia организаторы мероприятия.
Условия участия:
- Сделай креативное фото с символикой "Трилитона".
- Размести фото у себя в Instagram. К участию допускаются только открытые аккаунты в Instagram. От одного участника к финалу в конкурсе принимается одна фотография.
- Поставь хэштэги #трилитон #банзайбетон и отметь на фото @triliton_vl.
Если нет Instagram, присылай фото на почту triliton_vl@bk.ru.
В качестве символики могут быть использованы:
- Ростовые фигуры, которые найдутся по адресам: г. Владивосток: Русская, 65, офис ООО "Центр снабжения ДВ", ТРЦ "Черемушки", 2-ой этаж (ул. Черемуховая, 15).
- Автобетоносмесители "Трилитона".
- Любые другие носители, содержащие название и/или логотип "Трилитон" в фирменном стиле.
Каждый конкурсант получает возможность принять участие в экскурсии на заводе, где производят бетон "Трилитон".
Выбор победителей:
- Среди фото в Instagram с хэштэгами #трилитон #банзайбетон и отметкой @triliton_vl организатором выбираются 25 участников с самими креативными фото, эти участники получают брендированную продукцию.
- Из 25 выбранных участников экспертное жюри выбирает пять лучших фото, которые становятся победителями и получают сертификат на ужин в японском ресторане.
- Пользователь, набравший наибольшее количество "лайков" под своим фото, получает приз зрительских симпатий – сертификат и брендированную продукцию.
Спонсор призов – сеть ресторанов "Токио".
Сроки проведения акции – с 30 июня по 31 июля 2018 года.
Организатор – ООО "Центр снабжения ДВ". Возрастные ограничения – 12+.