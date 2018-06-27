Россияне должны кредитным организациям почти 13 трлн рублей. Фото: ИА PrimaMedia

На одного человека в среднем приходится 87 тысяч рублей кредита

27 июня, PrimaMedia. На одного россиянина в среднем приходится 87 тысяч рублей кредита, а общий объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей в 2018 году. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

При этом средняя сумма кредита на одного россиянина за год увеличилась на 12 тысяч рублей.

Наибольший показатель закредитованности на человека зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, он составляет 217 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском АО — 196 тысяч рублей, в Тюменской области — 125 тысяч рублей, а наименьший у жителей Крыма, Севастополя и Чечни — от 10 до18 тысяч рублей.

Отмечается, что объем кредитов растет из-за снижения процентных ставок, вслед за снижением ставки Центробанка, но они все еще больше, чем в Европе, и нагрузки по обслуживанию население кредитов в дальнейшем могут расти.