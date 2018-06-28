Медиахолдинг PrimaMedia стал лидером Дальнего Востока по посещаемости

По итогам мая сайты холдинга привлекли более 2,6 млн уникальных посетителей

28 июня, PrimaMedia. Крупный межрегиональный медиахолдинг PrimaMedia вышел на лидирующие позиции по посещаемости в Дальневосточном федеральном округе. По итогам мая сайты холдинга показали суммарную посещаемость более 2,6 млн уникальных посетителей (по данным Яндекс.Метрики). По словам аналитиков компании, в июне эта цифра будет приближаться к 4 млн, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня сайты холдинга PrimaMedia.ru занимают лидирующие позиции по рейтингу Медиалогии и индексу цитируемости Яндекса, что обеспечивает распространение нашей информации в других СМИ, включая федеральные.

Согласно исследованию компании TNS, ядро аудитории медиахолдинга PrimaMedia – это мужчины и женщины от 25-44 лет, представители политических и коммерческих структур, руководители предприятий, бизнесмены, а также журналисты других СМИ.