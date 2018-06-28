Медиахолдинг PrimaMedia стал лидером Дальнего Востока по посещаемости

28 июня, PrimaMedia. Крупный межрегиональный медиахолдинг PrimaMedia вышел на лидирующие позиции по посещаемости в Дальневосточном федеральном округе. По итогам мая сайты холдинга показали суммарную посещаемость более 2,6 млн уникальных посетителей (по данным Яндекс.Метрики). По словам аналитиков компании, в июне эта цифра будет приближаться к 4 млн, сообщает ИА PrimaMedia.
Сегодня сайты холдинга PrimaMedia.ru занимают лидирующие позиции по рейтингу Медиалогии и индексу цитируемости Яндекса, что обеспечивает распространение нашей информации в других СМИ, включая федеральные.
Директор по развитию региональной сети PrimaMedia
Автор фото: ИА PrimaMedia
Хороший рост посещаемости демонстрируют филиалы медиахолдинга в Хабаровске и Краснодаре. KrasnodarMedia.ru и AmurMedia.ru набирают ежемесячно более 1 млн уникальных посетителей. Филиалы в Биробиджане, Магадане и Южно-Сахалинске также показывают неплохой рост посещаемости. EAOmedia.ru собирает более 30 тысяч посетителей в сутки, а MagadanMedia.ru - более 20 тысяч. За июнь мы ожидаем около 4 млн уникальных посетителей.
Согласно исследованию компании TNS, ядро аудитории медиахолдинга PrimaMedia – это мужчины и женщины от 25-44 лет, представители политических и коммерческих структур, руководители предприятий, бизнесмены, а также журналисты других СМИ.
Генеральный директор PrimaMedia
Автор фото: РИА PrimaMedia
Много лет назад медиахолдинг PrimaMedia выбрал стратегию качественной журналистики, мы покоряем регионы исходя из принципов объективности, достоверности, скорости, комментарийности и наличия разных точек зрения. Мы никогда не стремились увеличить нашу аудиторию за счёт всем известных, так называемых, запрещенных приемов. Сейчас особое внимание уделяем новым трендам в развитии качественного контента, а также грамотной логистике материалов. На сегодняшний день наши новости везде, где вам удобно их читать. Это приносит свои плоды.