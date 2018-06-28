Общество. 15:35

Медиахолдинг PrimaMedia стал лидером Дальнего Востока по посещаемости

По итогам мая сайты холдинга привлекли более 2,6 млн уникальных посетителей

28 июня, PrimaMedia. Крупный межрегиональный медиахолдинг PrimaMedia вышел на лидирующие позиции по посещаемости в Дальневосточном федеральном округе. По итогам мая сайты холдинга показали суммарную посещаемость более 2,6 млн уникальных посетителей (по данным Яндекс.Метрики). По словам аналитиков компании, в июне эта цифра будет приближаться к 4 млн, сообщает ИА PrimaMedia.

Виктор Суханов
Виктор Суханов

Генеральный директор PrimaMedia

Автор фото: РИА PrimaMedia

Много лет назад медиахолдинг PrimaMedia выбрал стратегию качественной журналистики, мы покоряем регионы исходя из принципов объективности, достоверности, скорости, комментарийности и наличия разных точек зрения. Мы никогда не стремились увеличить нашу аудиторию за счёт всем известных, так называемых, запрещенных приемов. Сейчас особое внимание уделяем новым трендам в развитии качественного контента, а также грамотной логистике материалов. На сегодняшний день наши новости везде, где вам удобно их читать. Это приносит свои плоды.

Сегодня сайты холдинга PrimaMedia.ru занимают лидирующие позиции по рейтингу Медиалогии и индексу цитируемости Яндекса, что обеспечивает распространение нашей информации в других СМИ, включая федеральные.

Игорь Черный
Игорь Черный

Директор по развитию региональной сети PrimaMedia

Автор фото: ИА PrimaMedia

Хороший рост посещаемости демонстрируют филиалы медиахолдинга в Хабаровске и Краснодаре.  KrasnodarMedia.ru и AmurMedia.ru набирают ежемесячно более 1 млн уникальных посетителей. Филиалы в Биробиджане, Магадане и Южно-Сахалинске также показывают неплохой рост посещаемости. EAOmedia.ru собирает более 30 тысяч посетителей в сутки, а MagadanMedia.ru - более 20 тысяч. За июнь мы ожидаем около 4 млн уникальных посетителей.

Согласно исследованию компании TNS, ядро аудитории медиахолдинга PrimaMedia – это мужчины и женщины от 25-44 лет, представители политических и коммерческих структур, руководители предприятий, бизнесмены, а также журналисты других СМИ.

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