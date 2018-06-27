Поросята. Фото: https://pixabay.com

Первую партию датских племенных свиней завезли в Приморье

Первая товарная продукция будет произведена уже в феврале 2019 года, заверил резидент ТОР «Михайловский»

27 июня, PrimaMedia. Резидент ТОР "Михайловский" группа компаний "Русагро" завезла первую партию свиней – 500 голов – на свою новую племенную ферму в Приморье во вторник, 26 июня. Об этом сообщили представители компании на пресс-конференции с участием вице-губернатора края Валентина Дубинина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам генерального директора группы компаний "Русагро" Максима Басова, все животные – лучшей мировой генетики. Их привезли спецбортом из Дании и уже перевезли на ферму в Михайловский район.

"Всего до конца декабря мы завезем более 3 тысяч животных. Первая товарная продукция будет произведена уже в феврале 2019 года, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год", – сообщил он.

Также Максим Басов отметил, что все свинокомплексы будут построены за пределами поселений по стандартам, превышающим европейские.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что реализация проекта позволит создать рабочие места и обеспечить внутренний рынок охлажденным мясом по доступной цене.

"На предприятии будут работать более 2 тысяч человек, что благоприятно повлияет на экономику Михайловского района. Реализация проектов резидентов данной ТОР позволит обеспечить население региона свининой по доступной цене и выйти на азиатский рынок", – констатировал заместитель главы региона.

Напомним, компания "Русагро" реализует на территории ТОР "Михайловский" самый крупный свиноводческий проект в России, инвестиции в него составят почти 28 млрд рублей. Всего будет построено семь комплексов мощностью 3 тысячи голов каждый, а также современный элеватор, комбикормовый завод и убойный цех.

Отметим, ТОР "Михайловский" специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. О создании на территории России подобных зон заявил президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию.

Глава Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

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