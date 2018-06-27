Александр Коваль. Фото: пресс-служба Арсеньевского городского округа

Столица авиастроения Приморья осталась без главы

Депутаты начинают консультации по кандидатуре нового градоначальника с руководством градообразующих предприятий (ОБНОВЛЕНО)

27 июня, PrimaMedia. Депутаты Думы Арсеньевского городского округа приняли сегодня, 27 июня, решение о досрочном прекращении полномочий главы Александра Коваля. Основанием для этого стало его заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты готовятся назначить конкурс по замещению должности главы и провести консультации с директоратом градообразующих предприятий, сообщает ИА PrimaMedia.

— Александр Коваль написал заявление об уходе по собственному желанию, — рассказали в департаменте внутренней политики администрации Приморского края. В департаменте отметили, что свое решение он мотивировал переходом на другую работу.

Александр Коваль на сегодняшнее заседание не явился, свое заявление он направил в Думу в эти выходные с формулировкой "по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья".

Временно исполнять обязанности главы Арсеньева будет его первый заместитель Владимир Пивень.

Для депутата парламента Приморского края Владимира Беспалого уход Александра Коваля стал неожиданностью. По словам политика, до этого глава Арсеньева находился в отпуске, по выходу из которого и написал заявление. Аналогично отреагировал председатель Думы Арсеньева Анатолий Щербаков.

Теперь, согласно положению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы, депутаты Думы городского округа должны будут сформировать комиссию из представителей краевой власти и депутатов Арсеньева и в течение 55 дней со дня досрочной отставки назначить сам конкурс. Члены комиссии будут рассматривать поступившие кандидатуры, а вот выбирать нового мэра будут уже депутаты Думы Арсеньевского городского округа.

По словам Владимира Беспалова, местные депутаты планируют провести консультации по кандидатурам на пост главы с руководством градообразующих предприятий - завода "Аскольд" и "ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" (входит в холдинг "Вертолеты России").

Напомним, Александр Коваль был назначен на эту должность 5 апреля 2017 года. Тогда он набрал наибольшее количество голосов депутатов.

Справка: Коваль Александр Васильевич родился 1957 году в Арсеньеве Приморского края. В 1976 году окончил Приморский авиационный техникум. В 1976-1978 годах служил в рядах Советской Армии. В 1983 году окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище имени Геннадия Невельского по специальности "Судовые машины и механизмы".
С 1983 года работал на заводе "Аскольд", где прошел карьерный путь от мастера до директора по экономике и финансам.
С 2012 года занимал должность председателя Думы Арсеньевского городского округа.

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