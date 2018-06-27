Лекарства. Фото: Мария Бородина

Лекарства не будут продавать в российских магазинах

Правительство прекратило разработку законопроекта

27 июня, PrimaMedia. После смены федерального правительства работу над законопроектом, который разрешал продажу лекарств в магазинах, прекратили, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ФедералПресс".

Представители фарминдустрии заявили, что принятие закона приведет к закрытию значительного количества аптек.

В продуктовых магазинах не будут продавать безрецептурные лекарства. Законопроект, предлагавший лишить аптеки монополии на эти препараты, раскритиковали Минздрав и представители фарминдустрии.

Документ был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщает Коммерсант. Предполагалось, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности. Кроме того в ведомстве считали, что данная мера поможет снизить цены на ряд препаратов.

Представители фарминдустрии заявили, что принятие закона приведет к закрытию аптек, находящихся рядом с продуктовыми магазинами, из-за потери значительной части выручки. В частности, в сети "Ригла" (примерно 1860 точек) опасались, что придется закрыть почти половину аптек.

А Торгово-промышленная палата направила письмо Дмитрию Медведеву, указав, что данная мера может привести к дефициту рецептурных препаратов.

Отказ от принятия законопроекта связывают с уходом из правительства Игоря Шувалова, который был инициатором создания документа, и с возвращением туда бывшего министра здравоохранения Татьяны Голиковой.

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