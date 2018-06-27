Мыс Брюса. Фото: ИА PrimaMedia
Приморскими маршрутами

Мыс Брюса продолжает хранить тайну своего названия

Полтора века назад этот объект почти одновременно появился на русских и английских географических картах (ВИДЕО)

27 июня, PrimaMedia. Мыс Брюса – один из самых привлекательных туристических объектов южного Приморья. Путешественники ценят его транспортную доступность и роскошные морские виды, открывающиеся с крайней точки мыса. Приглашаем полюбоваться красотами здешних мест, запечатленными корреспондентом ИА PrimaMedia.

Мыс Брюса является северо-восточной оконечностью одноименного полуострова, разделяя Славянский залив и бухту Баклан. Примечательно, что доподлинно неизвестно, в честь кого мыс и полуостров получили свои имена. Впервые мыс описали английские военные с кораблей "Барракуда" и "Винчестер" в 1855 году. Российская экспедиция прибыла в эти места через 7 лет, в 1862 году. На русских картах наименование мыса Брюса появилось в 1865 году, а на английских – в 1868. Историки выдвигают две версии этимологии названия: по одной здесь увековечена память английского адмирала Брюса, который в 1855 командовал эскадрой, посетившей Петропавловск. По другой версии, мыс назвали в честь сподвижника Петра I Якова Вилимовича Брюса – впрочем, тоже имевшего не российские, а шотландские корни и другое имя при рождении – Джеймс Дэниэл. В начале XX века полуостров, как и мыс, именовался Славянским.

Самая высокая точка полуострова Брюса — 177 метров. Берег здесь крутой, обрывистый, скалистый. Маяк на мысе появился в 1911 году, и сегодня продолжает оставаться действующим, находясь в ведении Тихоокеанского флота. Примечательно, что изначально для подачи звуковых сигналов в тумане на маяке использовали пушку, а в 1930 году ее заменили на колокол, снятый с одной из приморских церквей. Этот колокол стоит там и поныне.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

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