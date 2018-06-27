Продукты в России дорожают в два раза быстрее, чем в Европе. Фото: ИА PrimaMedia

Больше всего подорожали овощи и фрукты

27 июня, PrimaMedia. В январе-мае 2018 года продукты питания в России подорожали на 2,1 %. В странах Евросоюза цены на продовольствие выросли на 1,1 %, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФедералПресс.

В 2017 году продукты в России дорожали медленнее, чем в Европе. Это произошло впервые с 2011 года. В России цены на продовольствие поднялись на 0,7 %, а в странах ЕС – на 2,6 %.

По данным Росстата, в первые пять месяцев 2018 года в России отмечен существенный рост цен на овощи – 14,4 % (в Евросоюзе – 2,7 %) и фрукты – 9,3 % (в ЕС – 6,7 %).

Сахaр, джeм, мeд, шoколад и кoнфеты подорожали в России на 1,8 % (в ЕС – на 0,4 %), рыбa и мoрепродукты – на 1,1 % (в Еврoпе – на 1,3 %), мoлочные издeлия и яйцa – на 0,3 % (в ЕС цeны на них снизились на 0,3 %).

Цены на хлеб, крупы, мясo и масла в России остались на уровне декабря 2017 года (в Европе хлеб подорожал на 0,5 %, мясо – на 0,1 %. Масла подешевели на 0,2 %).