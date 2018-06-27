95,3 млрд рублей потратили в Приморье в 2017 году

Приморские парламентарии рассмотрели результаты исполнения краевого бюджета. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Приморские парламентарии рассмотрели результаты исполнения краевого бюджета

27 июня, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморья рассмотрели результаты исполнения краевого бюджета-2017. Законопроект представила вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева. Она отметила, что в 2017 году в краевой бюджет поступило 99,7 млрд рублей доходов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

По сравнению с предыдущим годом рост доходов бюджета составил 11,8%. В целом собственные доходы края в 2017 году вышли на уровень 75,9% от доходной части бюджета, а безвозмездные поступления составили 24,1%.

Расходы краевого бюджета в 2017 году исполнены в объеме 95,3 млрд рублей. Это составляет 95,9% от уточненных бюджетных назначений.

Также необходимо отметить, что в 2017 году краевой бюджет сохранял социальную направленность, на социально-культурную сферу пришлось более 60% всех расходов. Татьяна Казанцева отметила, что все социальные обязательства края выполнены в полном объеме.

Ранее законопроект "Об исполнении краевого бюджета за 2017 год" прошел обсуждение в комитете Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, проект закона о краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представлен в установленные законом сроки. На отчет также получено заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края. При этом депутаты обратили внимание администрации Приморского края на необходимость усилить контроль за качеством планирования бюджета.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, и статьей 112 Закона Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", Законом Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" депутаты приняли закон "Об исполнении краевого бюджета за 2017 год", утвердив отчет о по доходам — в сумме 99,7 млрд рублей, по расходам — в сумме 95,3 млрд рублей, с профицитом — в сумме 4,4 млрд рублей.