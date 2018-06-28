Отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год утвердили в Приморье. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Неисполненные расходы, предназначенные на повышение квалификации медработников и ремонт оборудования, будут использованы в 2018 году

28 июня, PrimaMedia. Проект закона Приморского края "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края за 2017 год" депутатам представила директор ГУ "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края" Елена Кузнецова. Содокладчиком по вопросу выступил заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий Лазарев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Ранее законопроект был также рассмотрен комитетами Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам и по социальной политике и защите прав граждан.

Как отметила Елена Кузнецова, доходы бюджета ТФОМС за 2017 год исполнены в сумме 23 584,77 млн рублей. Это составило 99,9% от планируемых показателей.

Необходимо отметить, что по сравнению с предшествующим годом общий объем доходов ТФОМС в 2017 году увеличился на 1 031,98 млн рублей или на 4,6%.

При этом, исполнение по расходам за 2017 год составило 23 775,05 млн рублей или 99,8%. По сравнению с предшествующим годом этот показатель также увеличился на 1 245,07 млн рублей или на 5,5%.

Как отметила Елена Кузнецова, неисполненные расходы прошлого года, предназначенные на повышение квалификации медицинских работников и ремонт оборудования, в ходе проведенной в этом году корректировки бюджета ТФОМС введены в бюджет ТФОМС-2018 и будут использованы на те же цели.

По материалам подготовленного заключения по итогам исполнения бюджета ТФОМС за прошедший год также выступил председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Юрий Высоцкий.

Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края за 2017 год утвержден со следующими показателями:

— по доходам в сумме 23584,8 млн рублей,

— по расходам в сумме 23775,1 млн рублей,

— с превышением расходов над доходами в сумме 190,3 млн рублей.