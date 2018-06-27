Краны. Фото: ИА PrimaMedia

СМИ назвали новый объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье

Следователи установили, что объем похищенного превысил 7 млрд рублей

27 июня, PrimaMedia. Правоохранительные органы установили, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник, передает ИА PrimaMedia.

"Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что один из ключевых фигурантов дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США.

"Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ", — рассказал источник.

Он также сообщил, что в Россию из США депортирован другой ключевой фигурант дела — Алексей Бойцов.

"Бойцов находится под стражей. Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", — сообщил источник.

ДЦСС и ДВЗ "Звезда" в Приморье лишились руководителя

В апреле 2015 года вице-премьер России — полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития в Хабаровске сообщил, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что крупнейшие предприятия Приморья в сфере судостроения и судоремонта — Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) и "Дальневосточный завод "Звезда", контролируемые НК "Роснефть", лишились руководителя. Возглавлявший оба предприятия Юрий Фильчёнок уволился в связи с переходом на новую работу. В обоих предприятиях назначены исполняющие обязанности руководителей

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