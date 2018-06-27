"Устал давать взятки": владельцам элитных коттеджей под Владивостоком перекрыли воду

Водоканал борется с незаконными врезками. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Водоканал провел рейд по отключению от воды абонентов, незаконно врезавшихся в систему водоснабжения

27 июня, PrimaMedia. Жильцы двух элитных коттеджей в районе Спутника остались без воды из-за своей непорядочности. Граждане незаконно врезались в систему водоснабжения, не заключив при этом с Примводоканалом соответствующих договоров. За что и были сегодня, 27 июня, отрезаны от воды специалистами предприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

— У нас постоянно ведется большая работа по выявлению незаконных врезок, — рассказали в пресс-службе Приморского водоканала. – В ходе одной из проверок наши специалисты обнаружили, что в колодце на улице Зеленая во Владивостоке имеется незаконное подключение, которое было решено ликвидировать.

Стоит отметить, что перед демонтажем трубы владельцев незаконной врезки неоднократно предупреждают о подобном исходе ситуации и предлагают на законных основаниях заключить договор с Водоканалом.

— Сейчас у нас проходит акция "Водная амнистия", которая дает возможность незаконно подключившимся абонентам заключить договор с нашим предприятием по упрощенной схеме, избежав при этом штрафных санкций. Если ранее необходимо было собрать огромный комплект документов, то сейчас по акции, которая длится до 31 июля, от абонента требуется только заявление, свидетельство на регистрацию, схема и паспорт, — отметили в организации.

Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 9

Там также пояснили, что незаконное подключение к сетям водоснабжения чревато, в первую очередь, для самих абонентов, как в финансовом плане, так и в юридическом. Во-вторых, это пагубно воздействует на водоснабжение остальных домов, которые подключены законно. Причина в том, что такие врезки делаются без каких-либо санитарных норм, а также без учета объема труб. В итоге получается, что где-то вода застаивается и, соответственно, портится, а где-то наоборот идет сильно высокое давление, на которое трубы просто не рассчитаны.

Когда специалисты водоканала откачали воду из колодца по улице Зеленая и приступили к демонтажу труб, оказалось, что к системе водоснабжение незаконно подключился не один, а два дома, которые расположены друг напротив друга. Во время отключения один из владельцев врезки повел себя довольно агрессивно. Мужчина заявил, что устал постоянно давать взятки, и пообещал подключиться к водоснабжению вновь.

— Обвинения специалистов нашего предприятия во взяточничестве абсолютно необоснованны, — прокомментировали в водоканале. — Остальные дома ведь как-то подключились к системе водоснабжения на законных основаниях, не давая никому "откатов". Его соседка, чей дом был также незаконно подключен к системе водоснабжения, прислушалась к нашим рекомендациям и уже подала документы на заключение договора с нашей организацией.

Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Абонентам предлагают принять участие в "Водной амнистии". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 5

Сейчас дело нерадивого гражданина будет передано в юридическую службу предприятия, которая и будет им заниматься в дальнейшем. Как подчеркнули в водоканале, доводить до штрафных санкций и суда организация пока не планирует. Абоненту хотят дать шанс узаконить подачу воды без негативного давления на него.