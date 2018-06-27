Правительство России намерено направить свыше 50 млрд руб дополнительных средств на развитие социальной инфраструктуры ДВ. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: уже в этом году в ДФО поступит 21 млрд руб на социальное развитие

Правительство России намерено направить свыше 50 млрд руб дополнительных средств на развитие социальной инфраструктуры ДВ

27 июня, PrimaMedia. Уже в этом году, как обещает правительство России, в бюджеты девяти регионов Дальнего Востока поступит 21 миллиард рублей. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном направлении на Дальний Восток 54 млрд руб на развитие социальной инфраструктуры. В полном объёме деньги должны поступить до 2021 года, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Уже в этом году, как обещает правительство России, в бюджеты девяти регионов Дальнего Востока поступит 21 миллиард рублей. Они пойдут на развитии социальной инфраструктуры, прежде всего — это ремонт больниц, детсадов, дорог, спортивных комплексов, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, в том числе планируется строительство новых образовательных объектов — школьных и дошкольных.

— Должны появиться новые детские сады, больницы, новое медицинское оборудование, транспортная техника социального назначения — школьные автобусы, скорые помощи, — подчеркнул сенатор.

Александр Шишкин выразил поддержку премьер-министру Дмитрию Медведеву, заявившему, что привлекательность Дальнего Востока для жизни зависит от развитой, современно и комфортной социальной среды.

— Абсолютно согласен с премьер-министром Дмитрием Медведевым, если на Дальнем Востоке не будут созданы нормальные социальные условия, никто туда жить не поедет. А проблема оттока населения остаётся актуальной для Дальнего Востока. Региональные и федеральные власти должны слышать население и решать обозначаемые людьми социальные и инфраструктурные проблемы, -подчеркнул Александр Шишкин.

О необходимости создания "нормальных условий" в ДФО заявил Дмитрий Медведев в ходе последнего совещания с вице-премьерами.

— Много там новых компаний создается сейчас, модернизируются старые производства, но для того, чтобы люди туда хотели приезжать и работать, нужно создавать нормальные условия, — сказал глава правительства Дмитрий Медведев.

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